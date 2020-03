De Cristina Radu,

Biroul Electoral Central al Universității „Al. I. Cuza” din Iași a decis, în ședința de vineri, respingerea candidaturii studentului pe motiv că „nu a făcut dovada prestigiului științific și didactic” și pentru că declarația de candidatură „nu este conformă cu modelul prezentat în Anexa III din Metodologie”, după cum scrie în procesul verbal al BEC.

Este un articol foarte ambiguu, că cei care sunt votați trebuie să facă dovada prestigiului științific. Dar nu este ceva predictibil, cum cuantifici asta? Silvian Man:

„Iar declarația de candidatură… Formularul de înscriere în cursă avea un câmp unde te punea să spui postul și departamentul unde ești titular. Ei, bazându-se pe asta, au zis că nu am completat corect formularul și înseamnă că nu e validă candidatura”, a mai spus doctorandul de la Facultatea de Istorie a Universității din Iași.

Silvian-Emanuel Man este absolvent al Facultății de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și lider onorific al Ligii Studenților. Este conoscut pentru criticile sale vehemente la adresa rectorului Tudorel Toader, pe care l-a contestat de nenumărate ori.

Silvian a decis să candideze pentru funcția de rector mai mult pentru a trage un semnal de alarmă, ca un manifest public față de modul „dictatorial” în care Tudorel Toader conduce Universitatea.

„Rectorul trebuie să fie un garant al autonomiei universitare, nu un mic dictator”

În planul său de manangement, Silvian Man a spus că își dorește să fie un „rector căruia profesorii să nu i se supună” și care să reprezinte corect interesele studenților, lucru pe care îl poate face mai bine venind chiar din mijlocul lor.

„În general, rectorul devine o persoană de care profesorii ajung să se teamă pentru că are puterea în pix, poate ține blocate carierele academice, nu dă drumul la posturi, poate să blocheze pe diverse căi administrative anumite beneficii, poate să elibereze din funcție pentru a-și pune favoriți în Universitate. (…) Rectorul ar trebui să fie un prim servitor al poporului din Universitate. Rectorul este un garant al autonomiei universitare, nu un mic dictator. Trebuie să fie o persoană care să asigure democrația universitară”, a explicat Silvian, pentru Libertatea.

Prin toate practicile pe care le-a institutit, Tudorel Toader este văzut ca un dictator. Silvian Man:

Nu i-au acceptat contestația pentru că nu a depus-o fizic, la Registratură

În urma invalidării candidaturii, Silvian a făcut contestație. Pentru că vineri, BEC a anunțat târziu decizia privind validarea candidaturilor, iar în weekend biroul de Registratură este închis, tânărul a redactat contestația și a trimis-o pe mailul Universității.

Contestația nu i-a fost, însă, acceptată pentru că nu a depus-o fizic, la birou.

„Conform art. din Metodologie – Orice contestație privind desfășurarea alegerilor se depune la Registratura UAIC (în atenția BEC-UAIC) în maximum 24 de ore de la evenimentul care a generat contestația sau de la data când acesta a fost adus la cunoștință/făcut public și poate viza doar aspecte de procedură”, se arată în mesajul primit de Silvian pe mail de la Olga Andreea Urda, președintele BEC al Universității din Iași.

Răspunsul de la președintele BEC al Universității din Iași, în urma contestației lui Silvian

„Când am trimis mailul la Registratură, am pus-o la CC pe președinta BEC. Sâmbătă, Registratura a fost închisă, nu aveam cum să depun contestația la Registratură. Au anunțat candidaturile vineri seara, foarte târziu, pentru că au stat să dezbată dacă îmi acceptă candidatura sau nu, și nici atunci nu am avut cum să depun contestația la birou, pentru că era deja închis”, explică Silvian.

I-au blocat accesul în Universitate

Tânărul susține că, de când și-a exprimat dorința de a candida la funcția de rector al Universității, i-a fost blocat accesul în instituție, cu toate că este student doctorand și are cursuri acolo.

Povestea s-a repetat și în trecut, spune Silvian, când de mai multe ori a fost agresat de agenții de pază ai Universității.

„Sunt situații în care vin agenții de pază la mine, mă percheziționează și nu mă lasă să intru. Toader are o fantasmă, că eu vreau să-l omor. Mă percheziționează, sunt curat, dar îmi spun că nu mă pot lăsa să intru, că așa e ordinul”, spune Silvian.

„Universitățile merg deja din inerție și au un singur scop: să atragă studenți și să prospere financiar”

Studentul spune că nu are de gând să candideze din nou, însă va continua să acționeze civic, în sprijinul colegilor săi și se va concentra pe doctorat.

Despre Universitatea în care studiază spune că îi lipsește „o viziune pe termen lung” și spiritul democratic.

„Universitățile merg deja din inerție, au un singur scop: să atragă cât mai mulți studenți și să prospere financiar. Trebuie să formeze oameni, să fie o voce activă în spațiul public, așa cum e Universitatea din București care a fost apreciată pentru pozițiile ei, și trebuie să fie democratică. În momentul în care există teamă într-o Universitate, este clar că spiritul democratic lipsește”, a mai spus tânărul pentru Libertatea.

Contactat de Libertatea, rectorul Universității din Iași și fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, nu a vrut să comenteze situația.

