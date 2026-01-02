De ce Emilia Șercan refuză să investigheze doctoratul lui Nicușor Dan

Șercan a reacționat inițial cu ironie, menționând că i s-ar cere să înțeleagă „matematica avansată” pentru a analiza teza de doctorat. Totuși, jurnalista consideră că încercarea de a contesta realizările profesionale ale lui Nicușor Dan este „absurdă”.

„Nu există niciun motiv să presupunem că diploma de doctorat a lui Nicușor Dan ar fi falsă”, subliniază Șercan. Ea amintește că acesta a câștigat două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, ceea ce reprezintă o garanție a competenței sale academice.

Jurnalista a explicat, de asemenea, criteriile pe care le aplică atunci când decide să investigheze tezele de doctorat. „De regulă, analizez cazurile în care politicienii sau funcționarii publici de rang înalt au obținut titlul de doctor în perioade extrem de solicitante ale carierei lor, ceea ce ridică suspiciuni privind autenticitatea muncii academice.” Potrivit acesteia, situația lui Nicușor Dan nu se încadrează în aceste criterii.

În încheierea mesajului său, Șercan le urează cititorilor un an „liniștit și plictisitor”, subliniind că societatea se confruntă deja cu suficient stres și incertitudini.