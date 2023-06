Încă nu este clar ce s-a întâmplat cu submersibilul dispărut, de ce a pierdut contactul cu echipajele de la suprafață și în ce zonă sau la ce adâncime s-ar putea afla.

Eric Fusil, expert în submarine și profesor asociat la Universitatea din Adelaide, a explicat că între submersibilul Titan și nava de sprijin de la suprafață există posibilități limitate de a ține legătura, ceea ce face ca operațiunile de căutare să fie foarte dificile.

„Pentru că nu există niciun cablu de legătură între Titan și nava de sprijin de la suprafață, singura modalitate de comunicare sau de detectare de la suprafață este prin apa mării”, a spus specialistul.

Deasupra apei, în aer liber, detectarea obiectelor precum submersibilul poate fi „instantanee”, datorită radarului și a altor mijloace de comunicare pe distanțe mari, continuă expertul, adăugând că, în schimb, sub apă, „lumina de la reflector sau laser este absorbită în câțiva metri”.

În plus, nici radarul sau GPS-ul nu sunt disponibile sub apă, a mai spus Fusil, astfel că un submersibil precum Titan ar trebui să se bazeze pe senzori acustici și pe o comunicare precum mesajele text.

Corespondentul postului american CBS David Pogue, care a făcut anul trecut o călătorie cu submersibilul la epava Titanicului, spune că în timpul expediției, acesta a fost ghidat doar de mesaje text primite de la nava de la suprafață.

La un moment dat, comunicațiile s-au întrerupt în timpul unei scufundări, relatează Pogue, iar submersibilul a fost pierdut pentru mai bine de două ore.

