El a adăugat că sancțiunile, care au fost impuse când Rusia a invadat Ucraina în 2022, „vor fi retrase imediat ce criza se va termina”.

Dar când a fost întrebat despre criticile unor lideri străini cu privire la ridicarea sancțiunilor, Trump nu a răspuns direct, ci și-a îndreptat furia asupra președintelui ucrainean, spunând la telefon: „Sunt surprins că Zelenski nu vrea să facă o înțelegere. Spuneți-i lui Zelenski să facă o înțelegere pentru că Putin este dispus să facă o înțelegere”.

„Este mult mai dificil să faci o înțelegere cu Zelenski”, a adăugat președintele SUA.

Zelenski la începutul acestei luni s-a oferit să ajute forțele americane și aliații lor din Orientul Mijlociu în interceptarea dronelor iraniene, folosind experiența armatei ucrainene în doborârea dronelor rusești.

Însă sâmbătă, Trump a spus că „nu avem nevoie de ajutor”, adăugând că „ultima persoană de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”.

Președintele a refuzat să comenteze dacă SUA au acceptat ajutorul Ucrainei în ceea ce privește tehnologia de interceptare a dronelor.

Într-o postare pe X vineri, Zelenski a scris: „Țările din Orientul Mijlociu ne-au contactat, cerându-ne să ne împărtășim expertiza în interceptarea dronelor «șahed» iraniene în timpul atacurilor masive. De aceea am trimis deja echipe de experți în trei țări.”

Sâmbătă, un politician iranian a declarat că Ucraina este o „țintă legitimă și legală” pentru Iran, deoarece Ucraina a oferit ajutor pentru apărarea împotriva dronelor iraniene.

Rugat să răspundă la rapoartele conform cărora Rusia împărtășește informații cu Iranul despre locația forțelor americane, Trump a spus: „Rusia poate oferă informații, poate nu”.

El a adăugat că SUA „face asta împotriva lor”, deoarece „oferim informații Ucrainei și încercăm să facem pace între cele două națiuni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE