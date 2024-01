De ce mașinile electrice fac mai multe accidente decât cele pe benzină: oamenii sunt de vină

Herz, una dintre cele mai mari companii de închiriere de mașini din lume, a anunțat recent că va vinde 20.000 de mașini electrice din flota sa, pe care le va înlocui cu mașini pe benzină. Motivul: reparația acestora este mult mai scumpă.

Pasul înapoi al Hertz indică o problemă mai largă pentru industria vehiculelor electrice.

Cercetătorii de la LexisNexis Risk Solutions, care au analizat datele de asigurare, au descoperit că șoferii de mașini închiriate nu sunt singurii care au probleme în a păstra vehiculele electrice întregi.

LexisNexis a descoperit că atunci când proprietarii de vehicule trec de la mașinile pe benzină la cele electrice, aceștia tind să aibă mai multe accidente.

Frecvență mai mare a accidentelor

Cercetarea a descoperit că șoferii au tendința de face accidente mai multe și atunci când trec la vehicule pe benzină, dar creșterea este mai pronunțată în cazul vehiculelor electrice.

Frecvența cererilor de despăgubire crește cu aproximativ 14,3%, în timp ce suma care trebuie plătită crește cu 14,5%, potrivit datelor.

Creșterea numărului de incidente este cea mai mare în primul an și ceva după ce șoferii își achiziționează un nou vehicul electric, dar apoi se diminuează, potrivit LexisNexis, pe măsură ce oamenii se obișnuiesc cu modelul nou.

Problema Tesla

În ambele cazuri – atât la Hertz, cât și la LexisNexis – sintagma „vehicule electrice” înseamnă în mare parte mașini Tesla.

Acestea reprezintă 80% din flota de vehicule electrice a Hertz. Iar în rândul mașinilor electrice private, acestea reprezintă de asemenea majoritatea în Statele Unite.

Sursa foto: EPA

Acest lucru ar putea sugera că există ceva la Tesla care îi face pe oameni să facă mai multe accidente. Dar cercetătorii LexisNexis au observat anterior tendințe similare în China, unde există mult mai multe vehicule electrice, cele mai multe de la alte mărci.

La nivel global, constructorul chinez BYD a produs depășit Tesla și a devenit cel mai mare constructor de mașini electrice din lume, conform Forbes, iar alți constructori chinezi precum Geely, SAIC, Xpeng, NIO Great Wall Motors își cresc rapid producția.

În cadrul cercetării sale, LexisNexis a analizat cererile de despăgubire de asigurare pentru vehiculele electrice noi care au înlocuit un vehicul pe benzină într-o gospodărie. Pe cât posibil, analiștii au încercat să echilibreze alte variabile, cum ar fi vârsta șoferului, venitul gospodăriei și nivelul de asigurare.

Mai multe accidente în gospodăriile cu mașini electrice și pe benzină

Accidentele sunt chiar mai frecvente în gospodăriile care au atât un model pe benzină, cât și unul electric, ceea ce indică faptul că trecerea regulată de la unul la altul exacerbează problemele.

Iar faptul că frecvența accidentelor scade cu timpul sugerează, de asemenea, că lipsa de familiaritate are ceva de-a face cu aceasta.

Highway Loss Data Institute, o organizație cu sediul în SUA, finanțată de industria asigurărilor, nu a constatat rate mai mari de accidente pentru vehiculele Tesla sau pentru alte vehicule electrice pe baza cererilor de despăgubire generale de asigurare. Mașinile Tesla tind totuși să aibă costuri mai mari cu daunele, potrivit organizației.

Diferențe între o mașină clasică și una electrică

În multe privințe, există puține diferențe între conducerea unui vehicul cu combustie internă și un model electric precum Tesla. Există o pedală de frână, o pedală de accelerație și un volan.

Dar există câteva diferențe esențiale între conducerea unei mașini electrice și conducerea mașinilor pe benzină.

De exemplu, vehiculele Tesla nu au un buton „Start” pentru a porni și opri vehiculul. Odată ce șoferul se așază în vehicul, acesta pornește instantaneu și este gata de condus. Când șoferul coboară, vehiculul se oprește singur, conform sursei citate.

Mai mult, din cauză că este un vehicul electric înseamnă că nu există niciun sunet sau vibrație a motorului, adică diferența dintre pornit și oprit poate fi uneori mai greu de perceput.

Puterea motorului este disponibilă instant

Și mai important vehiculele electrice tind să fie rapide. Foarte rapide. Acestea pot accelera mult mai repede decât vehiculele tipice pe benzină.

De exemplu, un Tesla Model 3 Long Range, care nu este o versiune deosebit de performantă, poate merge de la zero la 100 km pe oră pe oră în 4,1 secunde, potrivit Car and Driver. Prin comparație, modelul BMW 330i are nevoie de mai mult de o secundă pentru a atinge această viteză. Tesla Model 3 Performance poate face acest lucru în 3,1 secunde, adică și mai puțin.

Mașinile mai rapide fac accidente mai multe și mai scumpe

Acest tip de rapiditate era, înainte de Tesla, asociat cu mașinile sport de înaltă performanță.

În domeniul asigurărilor, există o legătură stabilită de mult timp între caii putere și frecvența și valoarea despăgubirilor. Mașinile rapide lovesc lucrurile mai des și le lovesc mai tare, ceea ce duce la accidente mai multe și mai grave.

Nu există sunet clasic de motor

În plus, vehiculele electrice nu au sunetele obișnuite ale motorului care însoțesc accelerarea rapidă și vitezele mari, astfel încât este posibil ca șoferii să fie mai puțin conștienți de viteza cu care merg.

Pe lângă viteza suplimentară, vehiculele electrice sunt, de asemenea, mai grele decât cele pe benzină din cauza pachetelor de baterii mari și dense. Acest lucru duce, de asemenea, la mai multe daune la vehiculele pe care le lovește mașina electrică, ceea ce duce la cereri de despăgubire mai mari.

Probleme și la parcat

Vitezele mari nu sunt neapărat problema. Controlul vitezei este deosebit de important în zonele cu viteză redusă, cum ar fi garajele și parcările, cu alte mașini și stâlpi de beton în jur. În cazul mașinilor pe benzină, pornirea de la zero necesită ca motorul să se tureze puțin înainte ca mașina să se pună în mișcare.

Nu la fel se întâmplă cu vehiculele electrice, care răspund diferit la presiunea exercitată asupra pedalei.

Conducerea cu o singură pedală și panica

Vehiculele electrice pot avea, de asemenea, așa-numita „conducere cu o singură pedală”, care încetinește rapid vehiculul atunci când șoferul ridică pedala de accelerație, în loc să îi permită pur și simplu să ruleze.

Obișnuirea cu utilizarea unei singure pedale atât pentru pornire, cât și pentru oprire poate duce la confuzie în situații de urgență, când este necesară o apăsare rapidă pe pedala de frână.

Prea multă încredere în șoferi

Cei mai mulți șoferi se simt probabil confortabil la volanul noilor lor vehicule electrice cu mult mai puțin de trei ani de experiență, spune Xiaohui Lu, șeful cercetării privind mașinile electrice la LexisNexis Risk Solutions.

Dar datele cercetării indică faptul că această încredere poate fi deplasată.

foto: 123rf.com

