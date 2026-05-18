Potrivit presei de stat de la Beijing, Xi Jinping a remarcat o „adâncire și consolidare” a cooperării bilaterale dintre China și Rusia, în contextul împlinirii a 30 de ani de la semnarea parteneriatului strategic dintre cele două părți.

Presa de stat de la Beijing exultă

Un articol publicat luni în Global Times, oficiosul de limbă engleză al regimului de la Beijing, subliniază că vizita efectuată săptămâna trecută de Donald Trump și cea programată a lui Vladimir Putin arată că statul chinez „se impune rapid ca punct focal al diplomaţiei globale”.

„Aceste vizite succesive au stârnit o atenţie largă, analiştii remarcând că este extrem de rar în era post-Război Rece ca o ţară să găzduiască liderii SUA şi Rusiei unul după altul în decursul unei săptămâni”, notează Global Times.

Relațiile dintre Moscova și Beijing sunt văzute cu îngrijorare în Occident

Relaţiile ruso-chineze au constituit un motiv de îngrijorare în Occident, în special de când regimul de la Moscova a lansat invazia la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022. Ori sprijinul economic şi diplomatic acordat de China pentru Rusia contribuie la menținerea agresiunii militare din Ucraina.

Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimii 13 ani, ultima întrevedere având loc în septembrie anul trecut. Liderul rus este suspectat acum că se duce la Beijing pentru a atenua efectele întrevederii dintre Xi Jinping și Donald Trump, asta deși Kremlinul susține că nu există intenții în acest sens.

Rusia, tot mai dependentă de China

Dependența Rusiei față de China a crescut dramatic de la lansarea războiului din Ucraina. Rușii caută să vândă cât mai mult petrol și cât mai multe gaze Chinei și să importe tehnologie pentru a-și acoperi nevoile de război. De altfel, dependența Rusiei de importurile de tehnologii din China a ajuns până la 90%, în pofida „suveranității” clamate de liderul de la Kremlin.

Donald Trump a propus la rândul său Chinei să cumpere energie americană în contextul blocadei din Strâmtoarea Ormuz.

Xi Jinping este concentrat asupra Taiwanului

Xi Jinping a insistat în schimb asupra chestiunii taiwaneze și l-a avertizat pe Donald Trump că există riscul unei „ciocniri”, în cazul în care problema nu ar fi tratată „în mod corespunzător”, adică favorabil Chinei.

Oprirea vânzărilor de arme americane către Taiwan ar fi o victorie majoră pentru regimul comunist de la Beijing, care încearcă să preia controlul asupra acestei insule autonome.

Joseph Webster, cercetător principal la Atlantic Council, consideră că „Taiwanul ar putea fi subtextul întâlnirii dintre Xi şi Putin”. În opinia sa, Beijingul ar putea căuta să semneze mai multe acorduri pentru combustibilii fosili cu Moscova pentru a-şi asigura aprovizionarea cu energie în cazul unui conflict.

Extinderea capacităţii conductei de petrol ruseşti către China „ar spori semnificativ securitatea energetică a Beijingului în cazul unei situaţii de urgenţă în Taiwan”, comentează Joseph Webster.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE