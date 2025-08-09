Atent cu itinerariile sale

CPI l-a acuzat pe liderul rus că este „responsabil pentru crima de război privind deportarea ilegală a (copiilor)” din zonele ocupate ale Ucrainei în Rusia. Kremlinul a calificat acțiunile Curții drept „scandaloase și inacceptabile”.

Putin a fost atent cu itinerariile sale de călătorie de când a fost emis mandatul. În 2023, a refuzat o invitație la un summit în Africa de Sud. Dar, un an mai târziu, a ajuns în China și Coreea de Nord, niciuna dintre acestea nefiind înregistrată la instanță.

CPI se bazează pe membrii săi pentru arestarea și extrădarea suspecților la Haga, unde își are sediul.

Se bucură de imunitate absolută

În 2023, Putin a călătorit într-adevăr în Mongolia, care este semnatară a Statutului Mongolia a afirmat că, în temeiul articolului 98 din Statutul de la Roma, un stat nu poate „acționa în mod incompatibil cu obligațiile sale în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește (…) imunitatea diplomatică a unei persoane”.

În calitate de șef de stat al Rusiei, mongolii au susținut că Putin se bucură de imunitate absolută față de procedurile CPI, cu excepția cazului în care Rusia renunță la aceasta.

Curtea a respins această afirmație, spunând că un alt articol elimină toate imunitățile. Un complet de judecători a declarat că statele membre „au obligația de a aresta și preda persoanele care fac obiectul mandatelor CPI, indiferent de funcția oficială sau naționalitate”.

SUA și Rusia nu au semnat niciodată Statutul de la Roma

Nu numai că SUA nu au fost niciodată semnatare ale Statutului de la Roma, dar în februarie Trump a ordonat sancțiuni împotriva Curții după ce aceasta a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant.

Un ordin executiv a acuzat CPI de angajarea în „acțiuni ilegitime și nefondate care vizează America și aliatul nostru apropiat, Israelul”.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, vor avea o întâlnire pe 15 august în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Evenimentul marchează prima lor întrevedere față în față din iunie 2019, când s-au văzut în Japonia, și vine pe fondul unor discuții internaționale intense despre un posibil acord de pace, anunță The Independent.

Un plan de pace controversat între SUA și Rusia pentru Ucraina a fost dezvăluit recent, stârnind îngrijorări majore. Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin intenționează să încheie un acord în Alaska săptămâna viitoare.





