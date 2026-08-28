Invenția lui Bezzera a revoluționat consumul de cafea, reducând timpul de preparare la câteva secunde și adaptându-se ritmului alert al vieții urbane italiene.

În prezent, acest obicei rămâne un simbol al culturii italiene, fiind comun în orașe precum Roma, Milano și Florența, cu milioane de cești de espresso servite zilnic.

Cultura cafelei în Italia se diferențiază semnificativ de obiceiurile de consum din alte colțuri ale lumii.

În cafenelele italiene, espresso-ul este adesea savurat rapid, direct la tejghea, fără ca clienții să se așeze la mes

Această tradiție, surprinzătoare pentru mulți străini, își are originile în Milano, la începutul secolului XX, odată cu inventarea unui aparat revoluționar pentru prepararea cafelei.

Inovația care a schimbat totul: espresso-ul din Milano

În 1901, Luigi Bezzera, un inginer italian din Milano, a inventat o mașină de cafea care folosea apă fierbinte sub presiune și abur pentru a grăbi procesul de preparare.

Această descoperire tehnologică a transformat radical modul în care oamenii consumau cafeaua, reducând timpul necesar preparării acesteia la doar câteva secunde.

A fost scânteia care a dat naștere unui obicei unic, adaptat ritmului rapid al vieții din Italia.

Pauza de cafea, pe repede înainte.

Datorită noii tehnologii, italienii nu mai erau nevoiți să aștepte îndelung pentru a-și primi cafeaua. Astfel, a luat naștere obiceiul de a consuma espresso-ul în picioare, direct la bar, într-o pauză scurtă.

Acest ritual a devenit un simbol al vieții urbane dinamice din Italia, unde o ceașcă mică de cafea savurată în câteva secunde este suficientă pentru a oferi un impuls de energie.

Stilul de consum rapid al cafelei rămâne o trăsătură definitorie a culturii italiene, în special în orașele mari precum Roma, Milano sau Florența.

Espresso-ul, parte a identității italiene

La mai bine de un secol de la invenția lui Bezzera, obiceiul de a bea cafeaua în picioare persistă. Cafenelele italiene sunt locuri aglomerate, unde localnicii se opresc pentru câteva momente, savurează un espresso și își continuă ziua.

Această tradiție reflectă stilul de viață alert al italienilor, dar și aprecierea lor pentru gustul autentic al cafelei.

„Un espresso bun nu trebuie să fie o experiență complicată sau de lungă durată. Este despre esență, despre a trăi momentul», spun cunoscătorii cafelei italiene.

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