Mihai Dimian: „Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual”

Mihai Dimian a transmis, pe pagina sa de socializare, că bursele sociale nu vor fi reduse pe parcursul anului școlar 2026-2027. „Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Dimpotrivă, prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, estimăm o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială”, a transmis ministrul Educației.

Anunțul vine după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care modifica metodologia de acordare a burselor și prevedea, printre altele, schimbarea perioadei în care bursele sociale sunt acordate.

„Ieri s-a încheiat perioada de consultare publică a proiectului. Mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat civilizat punctele de vedere și, cu precădere, celor care au transmis Ministerului Educației și Cercetării observații și propuneri concrete în cadrul procesului de consultare publică”, a spus Mihai Dimian.

Ministrul Educației: „Discuția s-a concentrat asupra perioadei de acordare a burselor sociale”

Mihai Dimian explică faptul că proiectul pus în dezbatere publică nu viza doar perioada în care elevii primesc bursele sociale, ci și cuantumul minim lunar al acestora. „Din ceea ce am putut observa, discuția s-a concentrat asupra perioadei de acordare a burselor sociale. Precizez că proiectul nu a pus în dezbatere doar perioada de acordare a burselor, ci și cuantumul minim lunar al acestora”, a precizat ministrul.

În acest context, ministrul susține că poate fi analizată inclusiv varianta unui cuantum lunar mai mare în timpul cursurilor, însă fără ca această modificare să ducă automat la reducerea sprijinului financiar anual pentru elevi. „Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului.”

În prezent, bursa socială este acordată în fiecare lună a anului, inclusiv în vacanțe. Foto: Shutterstock

Mihai Dimian: Bursa socială trebuie să susțină participarea la școală

Ministrul Educației argumentează că bursa socială are, în primul rând, o finalitate educațională. „Bursa socială este o formă de sprijin acordată «în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar». Din acest motiv, finalitatea educațională poate fi mai bine atinsă prin corelarea ei directă cu perioada activităților școlare”, a explicat Mihai Dimian.

Ministrul a comparat situația României cu cea din alte state europene. „Există multe alte state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanței, deși finanțarea educației este mult mai consistentă decât în România”, a spus acesta.

Mihai Dimian recunoaște însă că argumentul potrivit căruia nevoile copiilor nu dispar în perioada vacanțelor este unul valid. „În același timp, afirmația că «sărăcia nu intră în vacanță» este un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare”, a transmis ministrul.

„Combaterea sărăciei trebuie să fie o preocupare permanentă a statului”, a continuat acesta, explicând însă că, în opinia sa, principalul mecanism de protecție socială destinat combaterii sărăciei este venitul minim de incluziune. „Dar mecanismul principal de protecție socială destinat explicit acestui obiectiv este dat de Legea privind venitul minim de incluziune. Acea lege reglementează explicit acest mecanism în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.”

Ministrul a făcut referire și la componenta de sprijin pentru familiile cu copii inclusă în venitul minim de incluziune. „În cadrul venitului minim de incluziune este inclus și «ajutor pentru familia cu copii – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. b), care au în întreţinere unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului şi stimulării participării acestuia în sistemul de educaţie».”

Mihai Dimian: „Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual”

În mesajul său, Mihai Dimian face distincția între rolul venitului minim de incluziune și cel al bursei sociale. „Pentru elevii din medii dezavantajate socioeconomic, venitul minim de incluziune are ca principal obiectiv protecția socială. Bursa socială este un mecanism suplimentar de suport pentru acești copii și are ca obiectiv susținerea participării lor la activitățile didactice.”

Ministrul spune că aceasta este direcția de la care va porni în propunerea pe care o va înainta Guvernului. „În concluzie, mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia — acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern”.

Elevii primesc patru burse: de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore. Foto: Shutterstock

Ce tipuri de burse vor încasa elevii în anul școlar 2026-2027

Elevii vor putea beneficia, în anul școlar 2026-2027, de patru tipuri principale de burse: de merit, socială, tehnologică și pentru sprijinirea mamelor minore. Cuantumurile pornesc de la 300 de lei și ajung la cel puțin 450 de lei pe lună, în funcție de categoria de bursă și de condițiile de eligibilitate.

Patru tipuri principale de burse în anul școlar 2026-2027

În anul școlar 2026-2027, sistemul de burse școlare include patru categorii principale de sprijin financiar pentru elevi: bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică și bursa pentru sprijinirea mamelor minore. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Educației, bursele au roluri diferite, în funcție de situația școlară, socială sau familială a elevilor.

Bursa de merit: minimum 450 de lei pe lună

Bursa de merit are un cuantum minim de 450 de lei pe lună și este destinată elevilor cu rezultate bune la învățătură. În principal, bursa este acordată elevilor care se află în partea superioară a clasamentului clasei, în condițiile stabilite prin metodologia de acordare a burselor. Sunt vizați, de regulă, primii 15% dintre elevii unei clase, cu medii de cel puțin 9,00. Bursa poate ajunge și la elevii care obțin rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, în condițiile prevăzute de legislație.

Bursa socială: 300 de lei pe lună

Bursa socială are un cuantum de 300 de lei pe lună și este destinată elevilor aflați în situații sociale sau medicale care justifică acordarea acestui sprijin. Printre beneficiari se află elevii proveniți din familii cu venituri reduse, precum și anumite categorii de copii aflați în situații vulnerabile sau care au probleme medicale.

Bursa tehnologică: 300 de lei pentru elevii din învățământul tehnologic și profesional

Bursa tehnologică este de 300 de lei pe lună și se adresează elevilor înscriși în învățământul tehnologic și profesional. Sprijinul are ca obiectiv susținerea elevilor care urmează aceste forme de învățământ și încurajarea continuării studiilor într-un sistem care pregătește elevii pentru integrarea pe piața muncii.

Bursa pentru mame minore

Al patrulea tip principal de sprijin financiar este bursa acordată pentru mamele minore, în cuantum de 700 de lei pe lună. Această bursă este destinată elevelor care au devenit mame și care continuă să frecventeze cursurile și să își finalizeze studiile. Scopul acestei forme de sprijin este de a contribui la prevenirea abandonului școlar și de a ajuta elevele care au copii să rămână în sistemul de educație. Prin această bursă, statul urmărește să reducă riscul ca o elevă să renunțe la școală după nașterea copilului.

Plata burselor se face lunar, de către unităţile de învăţământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepţia lunii septembrie, care se plăteşte în octombrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE