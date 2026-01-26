Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, „la data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18.45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani”.

Ancheta este coordonată de o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași și un procuror din Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Conform autorităților, „la scurt timp, în urma activităților derulate, bărbatul bănuit de săvârșirea faptei, de 45 de ani, a fost depistat de polițiști și condus la audieri”.

Cercetările au arătat că, pe 7 august 2025, instanța emisese un ordin de protecție în favoarea victimei, însă acesta a fost revocat pe 24 septembrie 2025, relatează News.ro.

„De la data revocării ordinului de protecție, nu au mai fost sesizări între cei doi concubini”, a precizat sursa.

În urma conflictului de luni seară, a fost deschis un dosar penal pentru omor, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor și aplicarea măsurilor legale necesare.

În ultimii ani au crescut dramatic în România cazurile de femicid și violență domestică. Potrivit statisticilor furnizate pentru Libertatea de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în România s-au înregistrat în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025 nu mai puțin de 662 de cazuri de femicid, în 60 de cazuri, victimele fiind minore.

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și violențelor a primit aviz favorabil în comisiile din Parlament, a anunțat luni, 26 ianuarie, deputata PNL Alina Gorghiu, inițiatoarea demersului.



