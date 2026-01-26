Chris Madel denunță o campanie de „represalii”

„Nu pot susține represaliile declarate de republicanii la nivel național împotriva cetățenilor statului nostru și nici nu mă pot considera membru al unui partid care ar face acest lucru”, a spus Chris Madel într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare.

Avocatul a atras atenția că activitatea agenților ICE în Minnesota a depășit cu mult scopul și obiectivul inițial de combatere a amenințărilor la adresa siguranței publice. El a subliniat totodată că este aproape imposibil ca vreun republican să mai câștige în acest stat care este dominat de Partidul Democrat din 1972 încoace.

Mai mulți aleși locali republicani au cerut la rândul lor o pauză în operațiunile federale pentru a reduce tensiunile în Minnesota.

Avocatul Chris Madel este cunoscut pentru faptul că a oferit consiliere juridică agentului ICE care a omorât-o pe activista Renee Good.

Tensiuni în Partidul Republican

Potrivit Reuters, decizia lui Madel este un semn al tensiunii tot mai mari din Partidul Republican înaintea alegerilor de la mijloc de mandat din noiembrie în legătură cu represiunea împotriva imigrației, care a dus la repetate ciocniri publice.

Situația este foarte tensionată în Minnesota, unde agenții ICE au făcut o nouă victimă. Un bărbat de 37 de ani, Alex Jeffrey Pretti, a fost împușcat fatal de agenți federali sâmbătă dimineața, în jurul orei 9.00, în Minneapolis. Împrejurările incidentului sunt cotroversate, iar imagini video distribuite de un martor ocular sugerează o desfășurare diferită de versiunea oficială oferită de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Lui Donald Trump i se cere, inclusiv din tabăra sa, o anchetă independentă cu privire la uciderea lui Alex Pretti. „Credibilitatea ICE şi a Departamentului Securităţii Interne (DHS) sunt în joc”, a declarat senatorul republican Bill Cassidy, citat de AFP.

„Țarul frontierelor”, trimis în Minnesota

În acest context, președintele american l-a trimis luni în Minnesota pe Tom Homan, așa-numitul „țar al frontierelor”, omul responsabil de aplicarea politicilor antiimigrație.

„Îl trimit pe Tom Homan în Minnesota în această seara (…). Tom este un dur, dar corect, iar el îmi va raporta direct”, a transmis liderul republican de la Casa Albă.

Spre deosebire de alți oficiali din administrația Trump, Tom Homan s-a ferit să comenteze tensiunile din Minnesota.

Familia lui Alex Pretti se revoltă împotriva „minciunilor” spuse de administrația Trump

Donald Trump aruncă vina pe aleşii democraţi din Minnesota, pe care-i acuză de încurajarea manifestaţiilor împotriva ICE şi de faptul că nu apără agenţii federali.

La fel ca în cazul lui Renee Good, administrația sa a dat vina pe Alex Pretti.

Într-un comunicat, părinţii lui Alex Pretti, un infirmier, a acuzat adminitraţia Trump de faptul că răspândeşte „minciuni dezgustătoare” despre fiul lor, „un om cu suflet bun”.

Democraţii din Congres ameninţă să blocheze finanţarea guvernului, în cazul în care agenţiile federale însărcinate cu imigraţia nu sunt reformate.

Foştii preşedinţi Bill Clinton şi Barack Obama au rupt tăcerea, la rândul lor, în acest weekend. „Ne revine tuturor acelora dintre noi care cred în promisiunea democraţiei americane să se ridice”, a declarat Clinton, apreciind că că administraţia Trump a „minţit” cu privire la uciderea lui Renee Good şi a lui Alex Pretti.

Casa Albă schimbă tonul asupra morții lui Alex Pretti, dar avertizează că își va menține măsurile dure împotriva imigrației ilegale

Casa Albă a încercat să schimbe tonul luni și să-l apere pe Donald Trump susținând că președintele american nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni pe străzile din Statele Unite și consideră că uciderea lui Alex Pretti a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul „rezistenței deliberate și ostile” a democraților.

Înregistrarea video de la fața locului, verificată de Reuters, contrazice relatarea administrației Trump conform căreia agenții ICE au tras ca autoapărare după ce Pretti s-a apropiat de ei cu un pistol. Filmările îl arată pe Pretti ținând în mână un telefon – nu o armă – în timp ce agenții îl trântesc la pământ. De asemenea, se vede cum ofițerii scot o armă de foc aflată lângă cureaua sa după ce a fost imobilizat. Odată dezarmat și imobilizat, a fost împușcat mortal. Pretti avea permis de port-armă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a mai declarat că Trump „nu va renunța niciodată la promisiunea de a expulza imigranții ilegali criminali, violenți, și de a face America din nou sigură și salută orice cooperare în acest efort”.

Leavitt le-a cerut liderilor politici din Minnesota să le predea autorităților federale imigranții ilegali din închisori, împreună cu orice imigranți ilegali cu mandate de arestare active sau antecedente penale cunoscute, pentru a fi expulzați imediat.

