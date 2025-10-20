Putin ar vrea Donbasul „pentru a ataca din poziții mai bune”

Potrivit analiștilor de la ISW, preluarea completă a regiunilor Donețk și Luhansk ar oferi armatei ruse o poziție geografică avantajoasă pentru reluarea atacurilor asupra Ucrainei, oricând ar considera oportun.

„Transmiterea întregii regiuni Donbas sub controlul Rusiei ar putea crea condiții favorabile pentru reînceperea luptelor și lansarea unor atacuri asupra Ucrainei din poziții mai convenabile, la un moment ales de Moscova”, notează raportul ISW.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, avertizând că Vladimir Putin a amenințat că va „distruge Ucraina dacă refuză”.

Ce ar câștiga Rusia dacă ar controla complet Donbasul

Analiștii explică faptul că Donbasul nu este doar o zonă simbolică, ci un element cheie al apărării și industriei militare ucrainene.

„Regiunea Donețk conține teritorii de o importanță strategică majoră pentru baza de apărare și pentru infrastructura industrială a Ucrainei, inclusiv un sistem fortificat care, din 2014, a devenit o linie defensivă principală și un centru logistic esențial”, se arată în raportul ISW.

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

Controlul acestor zone ar permite Rusiei:

să evite o campanie militară lungă și costisitoare

să stabilească noi linii de front stabile

să lanseze atacuri rapide spre Dnipropetrovsk, Zaporijie și sudul regiunii Harkov

să aibă acces la mai multe direcții de ofensivă, pe care le-ar putea alterna și combina

Pe scurt, Moscova ar câștiga flexibilitate militară și control asupra unei zone cheie pentru economia și logistica Ucrainei.

De ce Rusia cere Donbasul, dar nu-l poate cuceri singură

ISW mai notează că insistența Kremlinului de a obține Donbasul la masa negocierilor se explică și prin dificultățile armatei ruse pe front, lucru bănuit și din dorința bruscă a lui Putin de a discuta cu liderul de la Casa Albă.

„Rusia nu are, în acest moment, capacitatea de a ocupa întreaga regiune Donbas prin forță militară”, arată analiștii. La ritmul actual al înaintării, armata rusă ar avea nevoie de ani întregi pentru a-și atinge obiectivul doar prin luptă.

De aceea, cererea lui Putin poate fi interpretată ca o strategie diplomatică, adică obținerea prin negocieri a ceea ce Rusia nu poate cuceri prin război.

Donbas, miza centrală a războiului

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că ar putea „ceda” Ucrainei părțile din regiunile Herson și Zaporijie pe care Moscova nu le controlează, în schimbul recunoașterii rusești asupra Donbasului.

ISW avertizează însă că, dacă Ucraina ar accepta o astfel de înțelegere, Rusia ar dobândi un avantaj militar disproporționat, iar o nouă ofensivă ar fi doar o chestiune de timp.

Pentru Kremlin, Donbasul a fost încă din 2014 un obiectiv principal, atât din motive strategice, cât și simbolice. Regiunea reprezintă o zonă industrială bogată, un coridor logistic între estul și sudul Ucrainei și o barieră naturală spre interiorul țării.

„Dacă Rusia ar controla complet Donbasul, ar putea lovi adânc în teritoriul ucrainean și ar transforma regiunea într-o bază pentru operațiuni viitoare”, explică ISW.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE