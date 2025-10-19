În timpul întâlnirii, Trump a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune estică Donbas Rusiei, reiterând punctele de vedere exprimate de președintele rus într-o convorbire telefonică anterioară. Ucraina a reușit în cele din urmă să-l convingă pe Trump să susțină înghețarea actualelor linii de front.

Într-o convorbire telefonică cu Trump, Putin a oferit mici zone din regiunile sudice Kherson și Zaporizhzhia în schimbul unor părți mult mai mari din Donbas aflate acum sub control ucrainean, potrivit raportului Financial Times. Această ofertă este mai mică decât cererea sa inițială din 2024 ca Ucraina să cedeze întregul Donbas plus Kherson și Zaporizhzhia.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta raportul Financial Times. De asemenea, nici purtătorul de cuvânt al lui Zelenski nu a oferit un răspuns imediat privind presupusele presiuni ale lui Trump pentru acceptarea păcii în termenii Rusiei.

Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al doilea summit privind războiul din Ucraina în următoarele două săptămâni, provizoriu la Budapesta, după întâlnirea din 15 august din Alaska care nu a produs un progres semnificativ.

Zelenski a sosit la Casa Albă vineri pentru a cere arme pentru a continua războiul țării sale, dar s-a întâlnit cu un președinte american care părea mai interesat de medierea unui acord de pace.

Potrivit Reuters, Trump a declarat după întâlnire că cele două părți ar trebui să oprească războiul la linia de luptă actuală, în timp ce Zelenski a afirmat că acesta este un punct important.

