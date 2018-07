Liviu Dragnea a anunțat, săptămâna trecută, că suspendarea președintelui Klaus Iohannis este „o opțiune serioasă” și că în ședința coaliției PSD-ALDE se va lua o decizie în această privință.

”Am discutat cu Călin Popescu Tăriceanu și i-am zis că suspendarea președintelui trebuie să fie o opțiune serioasă, dacă nu respectă Constituția, poate mai trimite un consilier prezidențial să amenințe un judecător de la Curtea Constituțională, poate trimite un consilier să amenințe și un judecător de la Înalta Curtea. Dl Tăriceanu a spus că trebuie să analizăm foarte serios această opțiune și luni să luăm o decizie”, a spus Dragnea, joi.

Opțiunea suspendării președintelui României este sprijinită de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care a spus că va susține necondiționat o decizie a Coaliției în acest sens.

Tăriceanu pleacă din țară în ziua ședinței

Ședința Coaliției, de luni, se va desfășura în absența lui Tăriceanu, care pleacă din țară. Președintele Senatului și-ad elegat atribuțiile parlamentarului PSD Adrian Țuțuianu.

„Eu ceea ce pot să vă spun este că voi susţine necondiţionat o decizie a Coaliţiei de a demara procedura de suspendare, având în vedere că ALDE este unul din cei doi piloni pe care este creată coaliţia de guvernare şi noi, după cum ştiţi, – ALDE şi eu personal, din 2014, când puţină lume avea curajul să vorbească despre abuzuri, excese în Justiţie, despre statul paralel, am început acest demers pe care mulţi l-au considerat foarte riscant şi pentru mine, aceste riscuri chiar s-au materializat în ancheta şi procesul care mi-a fost deschis. Eu nu voi accepta niciodată ca drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţenilor să fie încălcate, să facem astfel de derogări de la statul de drept şi, ca atare, dacă o astfel de decizie vom considera că trebuie să fie luată, vom merge înainte”, a explicat Tăriceanu.

Cât despre absența sa de la ședința PSD-ALDE, Tăriceanu a spus: „Împreună, în cadrul coaliţiei, cu partenerii de la PSD, noi am hotărât iniţial să facem o sesiune de o săptămână după terminarea sesiunii ordinare. Ca atare, la sfârşitul acelei sesiuni, adică sâmbătă, mi-am programat să plec într-un scurt concendiu, de patru zile, în străinătate. Nimic altceva. Între timp, s-a stabilit să facem două săptămâni de sesiune extraordinară şi acesta a fost motivul pentru care, de joi deja, dacă nu mă înşel, mi-am semnat delegarea atribuţiilor către colegul meu Adrian Ţuţuianu de la PSD. Deci, asta este situaţia. Cred că dacă cineva are de comentat sau interpretat, eu nu pot să mă opun. Dar, la câte ştiri false am văzut în ultima vreme îmi dau seama că şi asta face parte din aceeaşi gamă”.

Suspendarea președintelui, doar una dintre sancțiunile gândite de PSD

Suspendarea președintelui este, însă, doar una dintre sancțiunile gândite de PSD. Există și etape intermediare, până la o eventuală suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis, spun unii lideri social-democrați. Adrian Țuțuianu a vorbit despre o declarație adoptată de Parlament, prin care să-i ceară șefului statului aplicarea deciziei CCR.

”Mai cred că există și mijloace intermediare până la suspendare. O opinie personală, Parlamentul ar putea să adopte o declarație prin care să-i ceară președintelui să aplice decizia CCR și, eventual, că tot suntem cu pâra la tot felul de organisme internaționale, să sesizăm Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, Comisia Europeană, să scriem și noi ambasadelor, că tot e la modă”, a spus Adrian Țuțuianu.

CITEȘTE ȘI:

REPORTAJ/ Neversea 2018 – prețuri impuse și produse mai scumpe

EXCLUSIV/ Investigatorii accidentului aviatic în care și-a pierdut viața Florin Rotaru: «Pilotul nu a comunicat cu turnul!»