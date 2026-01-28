Potrivit unor posturi de televiziune din Statele Unite, cei doi agenţi din cadrul Serviciului de Imigrație și Control al Vămilor (ICE) implicați în uciderea lui Alex Pretti au fost suspendaţi în cadrul unor proceduri standard.

Contactat de Reuters, Departamentul pentru Securitate Internă nu a oferit explicații.

Alex Pretti, un infirmier la terapie intensivă la un spital de veterani, a fost împușcat fatal, sâmbătă, cu mai multe focuri de armă, devenind al doilea cetățean american ucis în ianuarie, la Minneapolis, de către agenți ICE.

Aceste drame au declanşat un val de proteste la nivel naţional.

ICE a anunţat deocamdată că examinează circumstanțele uciderii lui Alex Pretti.

