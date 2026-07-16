La o primă vedere, pe baza pronunțării orale a hotărârii de către instanța de la Luxemburg, se pare că judecătorii europeni au stabilit că noul regim al prescripției se aplică doar cauzelor aflate în prezent pe rolul instanțelor, nu și celor care au fost deja soluționate în mod definitiv. O analiză completă a impactului juridic va fi însă posibilă abia după publicarea în scris a motivării oficiale a hotărârii.

Reacția rapidă a Instanței Supreme: „Fidelitatea noastră aparține valorilor statului de drept”

La scurt timp după anunțul venit de la Luxemburg, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis un set de precizări de principiu. Instanța supremă a ținut să sublinieze că misiunea sa fundamentală rămâne asigurarea unei aplicări loiale, coerente și previzibile a legii, în deplinul respect al ordinii juridice europene, al Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Constituției României. Reprezentanții ÎCCJ au precizat că abordarea lor nu este ghidată de rezultatul punctual al unei cauze, ci de loialitatea față de principiile statului de drept.

Conducerea instanței de casație a explicat că abordarea adoptată de-a lungul timpului în materia prescripției nu a reprezentat o opțiune arbitrară între dreptul UE și regulile de la Strasbourg. Dimpotrivă, judecătorii români susțin că au aplicat dreptul european în mod armonizat, valorificând standardele de protecție a drepturilor omului. ICCJ a invocat articolul 52 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care arată că drepturile garantate de Cartă trebuie să aibă un nivel de protecție cel puțin echivalent cu cel asigurat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Justificarea juridică a deciziilor interne și sprijinul Avocatului General

Conform comunicatului oficial al Biroului de Informare și Relații Publice al ÎCCJ, interpretarea articolului 49 din Cartă (privind principiul legalității incriminării) a fost făcută în deplină concordanță cu articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cu jurisprudența Curții de la Strasbourg, tocmai pentru că acesta reprezintă standardul minim de protecție asumat chiar de dreptul Uniunii. Instanța supremă amintește că acest raționament complex a fost confirmat explicit și de concluziile Avocatului General al CJEU, care a reținut că interpretarea dreptului Uniunii nu poate ignora standardele de protecție a drepturilor fundamentale.

Înalta Curte a concluzionat că, într-o Europă a dreptului, loialitatea unei instanțe nu se demonstrează prin atașamentul față de o singură decizie punctuală, ci prin consecvența cu care promovează dialogul judiciar și aplică principiile comune care unesc sistemele constituționale naționale cu cele europene. Instanța supremă dă asigurări că își va exercita rolul constituțional cu același echilibru și cu maximă responsabilitate pe viitor, având ca reper unic aplicarea corectă a legii și protejarea cetățenilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Unica.ro
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul.ro
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
Fanatik.ro
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea...”
Stiri Mondene 11:44
Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea…”
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Stiri Mondene 10:21
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
ObservatorNews.ro
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Mediafax.ro
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc
KanalD.ro
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc

Politic

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
Fanatik.ro
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului