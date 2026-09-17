Mii de hackeri și experți IT se adună la Palatul Parlamentului: ce se întâmplă pe 19 și 20 noiembrie la DefCamp

Palatul Parlamentului din București va fi gazda celei de-a 16-a ediții a DefCamp, cel mai mare eveniment de securitate cibernetică din Europa Centrală și de Est, pe 19 și 20 noiembrie. Cu peste 2.500 de participanți așteptați, inclusiv experți, lideri de business și factori decizionali din 700 de organizații publice și private, conferința își propune să fie un punct de întâlnire pentru industrie. DefCamp 2026 vine într-un context în care securitatea cibernetică este mai relevantă ca în anii precedenți.

Securitatea cibernetică nu mai este o conversație rezervată unei nișe, pentru că efectele incidentelor ne privesc pe toți, de la companii și instituții până la fiecare în parte.

„DefCamp creează un spațiu în care poți avea acces direct la cercetare de top, poți înțelege vulnerabilitățile și amenințările care vor defini următorii ani și poți participa la dezbateri despre subiecte cu impact real asupra societății și economiei”, afirmă Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp.

Inteligența artificială și noile reglementări europene în prim-plan

Pe lângă prezentările tehnice, DefCamp oferă o platformă pentru dezbateri strategice care abordează teme actuale, precum impactul inteligenței artificiale asupra securității cibernetice și adaptarea la reglementările europene, cum ar fi NIS2, DORA și Cyber Resilience Act.

„Pe măsură ce amenințările cibernetice devin mai sofisticate, trebuie să avem o discuție mai aplicată despre securitate. Nu este suficient să vorbim despre riscuri și vulnerabilități. Avem nevoie să înțelegem ce tehnologii și soluții putem folosi pentru a le preveni și combate”, subliniază Florin Popa, Director Orange Business.

Cu patru scene dedicate, trei pentru prezentări tehnice și una pentru dezbateri, evenimentul va reuni peste 100 de speakeri internaționali. Printre subiectele abordate se numără securitatea aplicațiilor, infrastructurile cloud, OSINT, sisteme industriale și utilizarea ofensivă a inteligenței artificiale.

Un exemplu notabil este prezentarea „5 Lies Enterprise Security Still Tells Itself” a lui Johnny Xmas, care analizează greșelile comune ale companiilor mari în gestionarea riscurilor cibernetice.

Practică aplicată în Hacking Village

Un punct de atracție major al conferinței este Hacking Village, laboratorul de practică al DefCamp, unde participanții își pot testa abilitățile în peste 10 competiții tehnice.

De la securitatea dispozitivelor IoT, OSINT și securitatea wireless până la analiza comunicațiilor radio, activitățile sunt concepute să reflecte scenarii reale.

Cei mai buni participanți vor avea șansa să câștige premii de peste 35.000 de euro. „Hacking Village transformă conceptele discutate pe scenele conferinței în experiențe practice, în care participanții pot experimenta direct cu tehnologiile, vulnerabilitățile și metodele folosite de comunitatea de securitate”, adaugă organizatorii.