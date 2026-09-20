CFR Călători introduce luni, 21 septembrie, a doua locomotivă Alstom Traxx, model 003, pe ruta București-Constanța și retur. Prima, modelul 004, a fost pusă în funcțiune vineri, cu trei zile înainte, pe aceeași rută.

Primele curse ale locomotivei Traxx 004

Locomotiva 004, parte din cele 16 unități achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) de la producătorul francez Alstom, a deschis seria serviciilor comerciale, potrivit Club Feroviar. Vineri, 18 septembrie, aceasta a tractat trenul InterRegio 1583, care a plecat din Gara de Nord la ora 10.35 și a ajuns în Constanța la 12.53. La întoarcere, a fost utilizată pentru trenul IR 1584, cu plecare din Constanța la 14.04 și sosire în București la 16.25.

Modelul 003, pregătit de lansare după expoziția din București

Cea de-a doua locomotivă, modelul 003, a fost expusă în Gara de Nord cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității, motiv pentru care intrarea sa în serviciu a fost amânată până luni, 21 septembrie.

Aceasta va prelua, de asemenea, curse pe Magistrala 800, urmând să fie utilizată la tracțiunea trenurilor care leagă capitala de litoral.

Noile locomotive, în drum spre Suceava

După rutele București-Constanța, următoarele trenuri echipate cu locomotivele Alstom Traxx vor circula pe Magistrala 500, între București Nord și Suceava. Pe acest traseu, locomotivele vor alterna automat între două sisteme de operare: PZB (utilizat de la București la Buftea și de la Brazi la Suceava) și ETCS, activ pe tronsonul Brazi-Buftea, unde este funcțional sistemul ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Comutarea între cele două sisteme se face automat de către software-ul locomotivei, mecanicul având doar rolul de a confirma schimbarea, au explicat mai multe surse pentru publicația citată.

România a achiziționat 16 locomotive Alstom Traxx, dintre care 15 destinate operării și una de rezervă. Acestea înlocuiesc locomotivele electrice vechi cu șase osii și sunt dotate cu tehnologii de ultimă generație, inclusiv un sistem ERTMS la bord. Valoarea totală a proiectului, finanțat integral din Fondul pentru Modernizare, se ridică la 441,7 milioane de lei.

Noile locomotive vor deservi o rețea feroviară de aproape 4.000 de kilometri, pe cinci rute interregionale majore.