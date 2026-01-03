Rodríguez a declarat stare de urgență

Rodríguez a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, alături de Jorge Rodríguez, fratele său și președintele Adunării Naționale, și alte figuri proeminente, precum Diosdado Cabello, ministrul de Interne, și Vladimir Padrino López, ministrul Apărării.

Ea a afirmat că cetățenii venezueleni au ieșit în stradă, răspunzând apelului recent făcut de Maduro.

În cadrul reuniunii, Delcy Rodríguez a anunțat activarea unui decret de stare de urgență, aprobat anterior de Maduro, pentru a „proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și pentru a iniția lupta armată”.

Totodată, ea a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar fi părăsit Venezuela și s-ar fi refugiat în Rusia, confirmând că se află încă în țară.

Declarațiile sale vin în contextul unor afirmații controversate făcute de fostul președinte american Donald Trump, care a declarat recent că Marco Rubio, secretarul de stat american, a comunicat cu Rodríguez, iar aceasta ar fi spus că Venezuela va colabora cu Statele Unite.

Rodríguez a respins însă categoric această versiune, subliniind că „Forțele Armate sunt pregătite să apere țara”.

Atacul SUA încalcă toate normele dreptului internațional

În cursul zilei de sâmbătă, Delcy Rodríguez a cerut guvernului SUA dovezi că președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt în viață și a subliniat faptul că Maduro a avertizat cu privire la agresiunea americană motivată de voracitatea energetică a SUA.

Ea a afirmat că acest atac aerian încalcă toate normele dreptului internațional, inclusiv Carta Națiunilor Unite. „Cum ar trebui reglementate diferențele dintre statele suverane? Suntem cu adevărat indignați; poporul venezuelean este indignat”, a declarat Delcy Rodríguez.

„Cerem respectarea dreptului internațional. Condamnăm această formă brutală și sălbatică de agresiune împotriva poporului nostru, care a curmat viețile unor oficiali militari care au devenit martiri pentru patria noastră și a curmat viețile unor civili venezueleni nevinovați în diferitele locații ale atacurilor, atât în ​​capitală, cât și în statele Aragua, Miranda și La Guaira”, a declarat Rodríguez.

Vicepreședintele a reiterat, de asemenea, ordinul lui Maduro către popor: „Oamenii în stradă, miliția este activată, toate planurile sunt activate”, în apărarea păcii și a suveranității naționale.

