SUA: Cel mai sever declin democratic din istorie

„Datele noastre privind SUA datează din 1789. Ceea ce observăm acum este cel mai sever declin al democrației înregistrat vreodată în țară”, a declarat Staffan Lindberg, fondatorul institutului V-Dem.

Potrivit lui Lindberg, democrația americană a regresat la nivelul anilor 1965, anul în care legile drepturilor civile au introdus sufragiul universal de facto. Întregul progres realizat de atunci a fost șters, arată raportul citat de The Guardian.

Conform indicelui de democrație liberală al V-Dem, ritmul cu care democrația din SUA este erodată este fără precedent în istoria modernă. Principala cauză este „concentrarea rapidă și agresivă a puterii în mâinile președintelui”, ceea ce a dus la marginalizarea Congresului și a afectat grav echilibrul puterilor în stat.

„Ramura legislativă practic a abdicat de la rolul său de a controla puterea executivă”, a explicat Lindberg.

În primul său an de mandat, Donald Trump a semnat 225 de ordine executive, în timp ce Congresul, condus de republicani, a adoptat doar 49 de legi noi.

„Majoritatea ordinelor executive emise de Trump au fost semnificative. El a desființat departamente întregi din guvern, concediind sute de mii de angajați. Prin comparație, legile adoptate de Congres au fost, în mare parte, modificări minore ale legislației existente”, a adăugat Lindberg.

Un fenomen global al declinului democratic

Raportul V-Dem scoate la iveală un trend îngrijorător la nivel global: democrația se află la cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor ’70. Aproximativ 41% din populația lumii, adică 3,4 miliarde de oameni, trăiesc în țări unde democrația se află în regres.

„Lumea nu a mai văzut niciodată atâtea țări care să se îndrepte simultan spre autocratizare”, a declarat Lindberg.

Raportul evidențiază că șapte țări membre ale Uniunii Europene – Ungaria, Grecia, Croația, Slovenia, Slovacia, Italia și România – sunt afectate de procese de autocratizare. Portugalia și Bulgaria au fost incluse pe „lista de supraveghere” a institutului.

Spre deosebire de acestea, Danemarca, Suedia, Norvegia, Elveția, Estonia și Irlanda ocupă primele locuri în clasamentul democrațiilor globale pentru anul 2025.

Marea Britanie a fost identificată ca un „nou autocratizator”, după adoptarea unor legi precum Elections Act 2022, care extinde puterile guvernului asupra comisiilor electorale, și Policing Act 2022, ce limitează drepturile civile și libertatea de exprimare.

Alte măsuri, cum ar fi Online Safety Act 2023 și Higher Education (Freedom of Speech) Act 2023, au fost criticate pentru restricțiile impuse libertății de exprimare.

SUA: Alegeri libere, dar amenințate

Un aspect pozitiv subliniat de raport privind SUA este faptul că alegerile libere și deschise sunt încă organizate, iar sistemul electoral „rămâne stabil, deocamdată”. Totuși, ordinele executive semnate de Trump de la preluarea puterii indică riscuri pentru viitorul sistemului electoral.

Lindberg atrage atenția asupra amenințărilor la adresa funcționarilor care administrează alegerile. «Am văzut rapoarte din presă care indică faptul că 40% dintre lucrătorii electorali au renunțat la posturi din 2020. Trump nu și-a recunoscut înfrângerea atunci. De ce ar face-o acum? Dacă rezultatele alegerilor din 2026 vor fi contestate, am putea asista la un colaps democratic complet», avertizează acesta.

În ciuda tendințelor îngrijorătoare, există semne de rezistență. Popularitatea lui Trump a scăzut sub 40%, iar mai mulți votanți republicani și-au exprimat dezamăgirea față de noile conflicte internaționale și costurile de trai în creștere. Statele liberale precum Minnesota și California continuă să respingă măsurile care amenință drepturile civile și comunitățile locale.

„Observăm, de asemenea, critici tot mai multe chiar din interiorul mișcării Maga”, a adăugat Lindberg.

Cu toate acestea, raportul V-Dem avertizează că nici Europa nu este imună la regresul democratic.

„Este o tendință globală, nu doar America este motorul acesteia. Cercetările arată clar că extrema dreaptă, odată ajunsă la putere, are o probabilitate mare de a desființa instituțiile democratice”, subliniază Lindberg.

În multe țări europene, alegătorii par să fie atrași de lideri asemănători lui Trump, în ciuda riscurilor pentru stabilitatea politică și democratică. Conservatorii tradiționali colaborează adesea cu aceste mișcări, sperând, poate naiv, că rezultatul va fi diferit de episoadele trecute de autoritarism.

Raportul V-Dem, cu date clare și concluzii bine documentate, scoate în evidență pericolele acestui drum.