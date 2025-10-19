Motivele protestelor

În New York, Chicago, Washington DC, Miami și Los Angeles, mulțimi uriașe au ieșit în stradă purtând pancarte cu mesaje precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”. Organizatorii au subliniat caracterul pașnic al manifestațiilor, în ciuda acuzațiilor venite din partea susținătorilor lui Trump.

Departamentul de Poliție din New York a raportat că peste 100.000 de persoane au participat la proteste în cele cinci cartiere ale orașului, fără incidente majore sau arestări. Un ofițer prezent în Times Square a estimat că peste 20.000 de oameni mărșăluiau pe Seventh Avenue.

Participanții la demonstrații și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce consideră a fi o „îndreptare spre fascism și un guvern autoritar” sub conducerea lui Trump. Criticii președintelui susțin că unele dintre acțiunile sale recente, precum folosirea ordinelor executive pentru a desființa părți ale guvernului federal sau desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în orașe americane, reprezintă o amenințare la adresa democrației.

Beth Zasloff, scriitoare și editoare din New York, a declarat: „Țin foarte mult la New York City. Îmi dă speranță să fiu aici alături de mulți, mulți alți oameni.”

Massimo Mascoli, un inginer pensionar în vârstă de 68 de ani, și-a exprimat îngrijorarea că SUA ar putea urma o cale similară cu cea a Italiei în secolul trecut: „Sunt nepotul unui erou italian care a dezertat de armata Mussolini și s-a alăturat rezistenței. A fost torturat și ucis de fasciști și, după 80 de ani, nu mă așteptam să găsesc din nou fascism în Statele Unite.”

Reacții politice

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, s-a alăturat protestului din New York, declarând pe rețelele sociale: „Nu avem dictatori în America. Și nu-i vom permite lui Trump să continue să ne erodeze democrația.”

La Washington DC, senatorul Bernie Sanders a ținut un discurs în fața miilor de protestatari: „Nu suntem aici pentru că urâm America, suntem aici pentru că iubim America.”

În același timp, unii guvernatori republicani au activat Garda Națională în statele lor, invocând potențiale riscuri de securitate. Această decizie a fost criticată de democrați, care au văzut-o ca pe o încercare de intimidare a protestatarilor pașnici.

HAPPENING NOW: Across the U.S. people hit the streets by the millions for No Kings Day, with some crowds estimated to be in the hundreds of thousands. pic.twitter.com/NO6ciszIuO — BreakThrough News (@BTnewsroom) October 18, 2025

Perspective internaționale

Protestele nu s-au limitat la teritoriul SUA. În Europa, demonstrații de solidaritate au avut loc la Berlin, Madrid și Roma. La Londra, câteva sute de persoane s-au adunat în fața ambasadei americane, în timp ce la Toronto, manifestanții s-au adunat lângă consulatul SUA.

Într-un interviu acordat Fox News, președintele Trump a comentat indirect despre protestele planificate: „Un rege! Asta nu e o scenă. Știți – ei se referă la mine ca la un rege. Nu sunt rege.”

Sondajele de opinie arată o națiune profund divizată în ceea ce privește performanța lui Donald Trump ca președinte. Un recent sondaj Reuters/Ipsos a indicat o rată de aprobare de 40%, în scădere față de începutul celui de-al doilea mandat, dar în linie cu media primului său mandat.

