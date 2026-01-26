Proiectul vizează un plan de regenerare urbană a Dealului Arsenalului – Uranus. În acest context, joi, 29 ianuarie, consilierii generali vor dezbate propunerile, votând pentru acest proiect.

Demolarea ar duce la mai mult spațiu pentru viitoare zone de agrement interconectate, promenade urbane, recuperarea spațiilor verzi.

De asemenea, proiectul vizează și o circulație rutieră mai bună în zona respectivă. Cei care au inițiat proiectul, în motivarea propunerii spun că acest gard este mai mult o barieră care îngreunează accesul pietonilor.

„Nu permite traversarea rapidă a zonei”, conform proiectului.

Realizarea acestui proiect în oraș ar urma să fie realizat prin semnarea unui protocol între mai multe instituții: Primăria Generală a Capitalei, Camera Deputaților, Senatul, Metrorex, Patriarhia Română și Guvernul României.

„Viziunea strategică are ca scop reintegrarea și restructurarea țesutului urban prin crearea spațiilor publice funcționale și atractive, eficientizarea sistemului de circulație în zona centrală prin prioritizarea formelor sustenabile și alternative de circulație, promovarea unei dezvoltări durabile, integrate, cu accent pe calitatea vieții și accesibilitate urbană”, se arată în documentație.

Propunerea a mai fost înaintată în fața municipalității și în trecut.

