După ce a fost găsită, Beatriz a fost dusă de urgență la un spital local, situat la 30 de minute de casă. Din cauza gravității rănilor, ea a fost transferată la alte două spitale, unul dintre ele aflat la trei ore distanță, pentru a primi îngrijiri de specialitate, relatează publicația britanică Mirror.

În cele din urmă, adolescenta a ajuns la o unitate de terapie intensivă în Bragança, unde a rămas internată. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor medicilor, Beatriz a murit pe 19 ianuarie.

Prietenii și vecinii au descris-o ca pe o tânără dedicată, care își ajuta familia vânzând lipii de tapioca în autobuzele din oraș.

„Era o fată minunată, mereu cu un zâmbet pe buze”, a declarat un vecin pentru presa locală.

Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor asociate folosirii telefoanelor în timpul încărcării, mai ales dacă încărcătorul este defect, contrafăcut sau deteriorat.

„Dacă izolația internă a încărcătorului cedează, curentul de înaltă tensiune poate ajunge în dispozitiv, ceea ce poate fi fatal”, avertizează aceștia.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite să folosească telefoanele conectate la priză cu mâinile ude sau în apropierea apei.

Prin electrocutare se înțelege vătămarea ușoară, gravă sau letală care este produsă de șocul electric rezultat prin pătrunderea curentului electric în corpul uman. Iată cum se acordă primul ajutor în caz de electrocutare.

