Identificați și puși sub acuzare

Duminică seara, trei bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 26 și 61 de ani, au fost aduși în fața Parchetului din Paris, sub acuzația de „conspirație criminală și tentativă de jaf”.

Cazul a început pe 12 august în Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). Era ora 23:00 când Simone Zanoni se întorcea acasă cu scuterul. Când a ajuns la poartă, doi bărbați necunoscuți l-au doborât. L-au lovit în mod repetat cu picioarele și i-au furat valorosul ceas Richard Mille, în valoare de 150.000 de euro.

Hoții au fugit cu un scuter TMax spre autostrada A13. Victima a mers la poliție pentru a depune o plângere pentru jaf cu violență. La scurt timp, suspecții au fost identificați și puși sub acuzare.

Pontul, transmis de angajata unui azil de bătrâni

Anchetatorii au aflat că pionul principal din spatele jafului era Mohamed T., în vârstă de 56 de ani, un infractor experimentat, despre care se știa că activează în suburbiile de vest ale Parisului de aproximativ treizeci de ani.

„Este cunoscut pentru organizarea mai multor jafuri”, a declarat o sursă apropiată cazului. Bărbatul și complicii săi au fost puși sub supraveghere. Forțele de ordine și-au dat seama că suspectul lor plănuia un alt jaf.

Pontul fusese dat de o tânără care lucra într-un azil de bătrâni din arondismentul 16 al Parisului. Aceasta i-a spus că apartamentul unei femei de 80 de ani ar putea ascunde o pradă substanțială. Infractorul a mers apoi în recunoaștere în apropierea apartamentului triplex situat în arondismentul 15.

Joi, 22 ianuarie, în jurul orei 00:30, autorii au decis să acționeze în timp ce polițiștii îi așteptau în apartament. Trei hoți au forțat intrarea în imobil, în încercarea de a ajunge pe terasa victimei. În acel moment ofițerii i-au surprins și i-au arestat.

În timpul perchezițiilor, poliția a confiscat bijuterii și obiecte de valoare a căror proveniență nu a putut fi justificată. Cei cinci suspecți au fost reținuți la Versailles. În timpul interogatoriului, unul dintre complici a mărturisit. Ceilalți au negat implicarea în jaf sau s-au prevalat de dreptul la tăcere.

