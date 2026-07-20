De acum poți găsi mai ușor un medic stomatolog care să lucreze cu CNAS cu ajutorul unei noi aplicații dezvoltate de un tânăr IT-ist român.

Aceasta a fost provocarea de la care a pornit Ștefan Dobrotă, fondatorul DentalMap.ro, un portal creat din dorința de a aduce claritate și transparență în domeniul sănătății orale din România. Construită din colaborarea dintre un absolvent de Politehnică pasionat de IT și partenera lui, medic stomatolog, platforma își propune să devină ghidul suprem al oricărui pacient.

Ștefan Dobrotă, fondatorul DentalMap.ro.

Am stat de vorbă cu creatorul proiectului pentru a afla cum funcționează harta interactivă, ce beneficii au românii care caută servicii decontate prin CNAS și care sunt planurile de extindere.

Libertatea: Salut, Ștefan. De unde ți-a venit această idee cu DentalMap? Provine cumva dintr-o nevoie personală, așa cum se întâmplă cu multe proiecte noi?

Ștefan Dobrotă, Fondator DentalMap.ro: Ideea DentalMap a venit dintr-o nevoie personală, dar s-a conturat treptat, nu a apărut peste noapte. Când am venit în București ca student, din Constanța, m-am lovit pentru prima dată de problema asta: aveam nevoie de un stomatolog și nu știam exact unde să merg, ce clinică să aleg, ce servicii oferă fiecare sau la ce costuri să mă aștept.

La început pare o problemă simplă, dar când ești într-un oraș nou și ai nevoie rapid de ajutor, îți dai seama că informațiile sunt destul de împrăștiate. Cauți pe Google, intri pe site-uri, te uiți la recenzii, întrebi prieteni și tot nu ai neapărat o imagine clară. Un alt moment important a fost când am aflat că anumite servicii stomatologice pot fi decontate prin CNAS. Sincer, nici eu nu știam asta înainte. Mi s-a părut surprinzător că o informație atât de utilă, care poate ajuta mulți oameni, nu este mai vizibilă și mai ușor de găsit.

Am vrut să construiesc platforma pe care mi-aș fi dorit să o găsesc eu atunci când am avut nevoie de un stomatolog în București

Apoi mi-am dat seama că nu era doar problema mea. Am început să primesc întrebări de la prieteni care veniseră și ei în București și care mă sunau să mă întrebe unde pot rezolva o urgență dentară sau ce clinică le-aș recomanda. Când vezi că aceeași situație se repetă, la tine și la oamenii din jurul tău, începi să înțelegi că nu mai este doar o experiență personală, ci o nevoie reală. Așa a început să se contureze DentalMap. Dintr-o problemă de care m-am lovit direct, din dorința de a face lucrurile mai clare și din convingerea că tehnologia poate simplifica mult un proces care, pentru pacient, este de multe ori stresant și confuz. Practic, am vrut să construiesc platforma pe care mi-aș fi dorit să o găsesc eu atunci când am avut nevoie de un stomatolog în București.

Libertatea: Sunteți o echipă de oameni în spatele acestui portal, sau te-ai ocupat singur?

Ștefan Dobrotă: În prezent, DentalMap este construit de o echipă restrânsă, formată din mine și prietena mea. Eu m-am ocupat de tot ceea ce înseamnă partea tehnică: dezvoltarea platformei, programarea, funcționalitățile și administrarea proiectului. Pe de altă parte, ea este medic stomatolog și contribuie cu expertiza medicală, în special în zona de informații și sfaturi utile pentru pacienți.

Cred că această combinație dintre tehnologie și experiența din stomatologie ne-a ajutat să construim o platformă care răspunde atât nevoilor pacienților, cât și realităților din domeniul medical. Chiar dacă suntem o echipă mică, ne implicăm direct în fiecare aspect al proiectului și încercăm să dezvoltăm DentalMap pornind de la probleme reale cu care se confruntă oamenii atunci când caută servicii stomatologice.

Libertatea: De unde această dorință de a digitaliza un domeniu care are nevoie, totuși, de așa ceva?

Ștefan Dobrotă: Am background tehnic. Am absolvit Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnica din București, însă pasiunea pentru IT și programare o am încă din copilărie. Mereu am fost atras de tehnologie și de ideea că poți construi ceva concret, care să rezolve o problemă reală, nu doar ceva care arată bine pe hârtie.

DentalMap a apărut destul de natural, din întâlnirea dintre o problemă de care m-am lovit personal și înclinația mea spre tehnologie. Când am avut nevoie de un stomatolog și am început să caut informații, mi-am dat seama cât de greu este, ca pacient, să înțelegi rapid unde să mergi, ce opțiuni ai, ce servicii oferă fiecare clinică sau cât te-ar putea costa. Pentru mine, momentul acela a fost un fel de „Ok, aici chiar lipsește ceva”. Iar când ești pasionat de IT, cred că ai reflexul acesta de a te întreba: se poate face mai simplu? Se poate organiza mai bine? Se poate construi o soluție care să ajute și alți oameni, nu doar pe mine? Așa am ajuns să îmi transform nevoia într-o provocare personală.

DentalMap a fost, la început, răspunsul meu la o problemă pe care am simțit-o direct. Apoi a devenit un proiect în care am pus multă muncă, tocmai pentru că mi-am dat seama că nu eram singurul care trecea prin asta. Nu am vrut să fac doar o platformă cu cabinete stomatologice, ci un instrument care să aducă mai multă claritate pentru pacient. Cred că digitalizarea are sens atunci când pornește dintr-o nevoie reală și ajunge să facă viața cuiva mai ușoară. Pentru mine, DentalMap este exact genul acesta de proiect: o provocare personală, născută dintr-o necesitate, dar construită cu dorința de a oferi o soluție utilă și altora.

„Cum de nu știe mai multă lume că anumite servicii stomatologice pot fi decontate prin CNAS?”

Libertatea: Cât de folosită este platforma? Ce feedback aveți din partea utilizatorilor?

Ștefan Dobrotă: Platforma este încă la început de drum, însă evoluția este încurajatoare. Avem deja sute de utilizatori care accesează DentalMap în fiecare lună, iar numărul lor crește constant. Pentru mine, acesta este un semn că există o nevoie reală pentru un astfel de serviciu. Unul dintre lucrurile care m-a surprins cel mai mult este că mulți oameni află de pe DentalMap informații pe care poate ar fi trebuit să le știe deja, dar care nu sunt suficient de vizibile.

De exemplu, nici eu nu știam la început că anumite servicii stomatologice pot fi decontate prin CNAS. Am aflat acest lucru pe parcurs și prima reacție a fost: „Cum de nu știe mai multă lume asta?” Și aici apare un lucru foarte important, mai ales pentru părinți: anumite servicii stomatologice pot fi decontate pentru adulți, iar pentru copiii sub 18 ani pachetul este mult mai generos, existând tratamente care pot fi decontate integral, în cabinetele care lucrează cu CNAS.

În anumite condiții, îți poți duce copilul la stomatolog fără să plătești tratamentul din buzunar

Practic, în anumite condiții, îți poți duce copilul la stomatolog fără să plătești tratamentul din buzunar, ceea ce poate ajuta mulți părinți să nu mai amâne vizita la dentist și să aibă grijă de sănătatea orală a copiilor încă din primii ani. Cred că partea aceasta poate face diferența. O carie descoperită la timp poate fi o problemă simplă, în timp ce o carie amânată poate duce la durere,la un tratament mai complicat și implicit la costuri mai mari.

Iar dacă mai mulți părinți ar ști că există astfel de posibilități, probabil mulți copii ar ajunge mai devreme la stomatolog, nu doar atunci când deja îi doare. Cred că foarte mulți oameni nu își negligiază sănătatea orală pentru că nu le pasă, ci pentru că se tem de costuri. Mulți amână mersul la stomatolog pentru că nu știu cât îi va costa, ce opțiuni au sau dacă își permit tratamentul. Iar în stomatologie, de cele mai multe ori, cu cât amâni mai mult, cu atât problema devine mai complicată și mai scumpă.

De aceea am introdus și un calculator de prețuri pe DentalMap. Pacientul poate să își facă o estimare de acasă, înainte să ajungă în cabinet, și să aibă o idee mai clară despre costurile posibile. Evident, nu înlocuiește un consult medical, dar îl ajută să nu mai fie luat prin surprindere și să meargă mai pregătit. Feedback-ul primit până acum ne arată că astfel de informații chiar ajută. Oamenii apreciază că pot găsi într-un singur loc informații despre clinici, recenzii, prețuri orientative și opțiuni disponibile în zona lor. Pentru mine, asta este partea cea mai importantă: să simți că informația pe care o pui acolo chiar poate ajuta pe cineva să facă primul pas spre tratament.

Libertatea: Ai de gând să scalezi această idee și pentru alte orașe/regiuni din țară?

Ștefan Dobrotă: Da, planul este ca DentalMap să se extindă treptat la nivel național. Nu văd platforma ca pe un proiect care se oprește la București sau Ilfov, pentru că problema pe care încearcă să o rezolve există în multe locuri, doar că se manifestă diferit. În orașele mari și în centrele universitare, de exemplu, există foarte multe clinici și cabinete stomatologice. La prima vedere, pare un avantaj, dar pentru pacient poate deveni rapid copleșitor. Ai multe variante, multe recenzii, multe site-uri, multe prețuri diferite și uneori ajungi să nu mai știi ce să alegi. Practic, nu duci lipsă de opțiuni, ci de claritate.

Pe de altă parte, în orașele mai mici, problema poate fi alta: informațiile sunt mai greu de găsit, site-urile clinicilor nu sunt mereu actualizate, iar digitalizarea nu este întotdeauna la nivelul la care ar trebui să fie. Acolo, pacientul are nevoie să știe rapid ce opțiuni există în zona lui și unde poate merge în funcție de nevoia pe care o are. Aici cred că DentalMap poate aduce o rezolvare reală. Nu este doar o hartă cu puncte pe ea, ci un instrument care încearcă să pună ordine într-un proces care, pentru mulți pacienți, este destul de greu de gestionat, și care duce deseori la amânarea tratamentului. Scopul nu este doar să găsești un stomatolog, ci să înțelegi mai ușor ce opțiuni ai și să poți lua o decizie fără să simți că alegi la întâmplare.

Mi-aș dori ca extinderea să se facă pas cu pas, începând cu zonele unde există cea mai mare nevoie și unde putem aduce informații corecte și utile. Pentru mine, DentalMap are valoare doar dacă ajută concret pacientul. Nu vreau să fie o platformă „mare” doar ca număr de clinici, ci una care chiar simplifică o problemă reală: alegerea unui stomatolog potrivit.

Toate clinicile înscrise în platformă sunt verificate manual

Libertatea: Cum arată procesul de înscriere a unui cabinet stomatologic în acest portal?

Ștefan Dobrotă: Procesul de înscriere este unul simplu. Fiecare clinică sau cabinet stomatologic poate completa un formular dedicat, unde sunt introduse informațiile relevante pentru pacienți: date de contact, servicii oferite, prețuri, program și alte detalii care pot ajuta pe cineva să ia o decizie mai ușor. În prezent, DentalMap include deja peste 2.000 de clinici și cabinete stomatologice din București și Ilfov. Un lucru interesant este că, dintre acestea, doar 209 clinici au contract cu CNAS. Pentru mine, asta arată încă o dată cât de important este ca informația să fie clară și ușor de găsit, pentru că nu toate clinicile oferă aceleași opțiuni, iar pacientul are nevoie să știe din start unde se poate adresa.

După trimiterea formularului, eu verific personal informațiile primite și mă asigur că sunt corecte și complete înainte de a fi publicate pe platformă. Fiind un proiect aflat încă la început, prefer să mă ocup direct de acest proces, tocmai pentru a păstra calitatea și acuratețea datelor afișate. În plus, există și opțiunea „Raportează o problemă”, prin care atât utilizatorii, cât și clinicile pot semnala eventuale erori sau informații care trebuie actualizate. Dacă apare o astfel de sesizare, verific situația și fac modificările necesare cât mai rapid. Scopul meu este ca informațiile din DentalMap să fie cât mai corecte, actualizate și utile pentru persoanele care caută servicii stomatologice. Cred că, atunci când vorbim despre sănătate, nu este suficient să ai multe informații, ci trebuie să ai informații în care poți avea încredere.

Libertatea: Care sunt toate integrările și serviciile din DentalMap? Văd că aveți un API și pentru recenziile din Google.

Ștefan Dobrotă: Din punct de vedere tehnic, DentalMap are câteva straturi. La suprafață, utilizatorul vede harta, cabinetele, ratingurile, recenziile și informațiile de contact. Recenziile și notele vin prin Google Places API, iar partea de hartă este construită pe OpenStreetMap, cu grupare de cabinete ca să nu încarc inutil pagina. În spate, site-ul este gândit cât mai static posibil, pentru viteză. Paginile sunt în mare parte pregătite dinainte, iar partea dinamică o folosesc doar unde chiar are sens, de exemplu pe paginile de cabinet sau pentru date care trebuie actualizate.

Mai folosesc Search Console, Analytics, IndexNow. Acestea mă ajută să înțeleg comportamentul utilizatorilor, să indexez mai rapid paginile noi și să fac informația mai ușor de citit pentru Google și pentru sistemele AI. Iar partea de date este probabil zona cea mai importantă. Am construit un motor propriu de colectare și verificare, cu automatizări. Încerc să verific datele cât mai atent, pentru că într-un proiect de genul acesta încrederea se pierde foarte repede dacă informațiile sunt greșite.

Urmează și o aplicație mobilă

Libertatea: Te gândești și la dezvoltarea unei aplicații iOS și/sau Android, pe viitor?

Ștefan Dobrotă, Fondator DentalMap.ro: Da, aplicația mobilă este în plan și deja lucrez la dezvoltarea ei. Mi se pare un pas firesc pentru DentalMap, pentru că oamenii caută din ce în ce mai mult informații direct de pe telefon, mai ales când au nevoie rapid de o clinică sau de o estimare. Totuși, încerc să construiesc proiectul într-un ritm sănătos. Fiind un proiect pe care îl dezvolt practic singur pe partea tehnică, sunt multe lucruri care trebuie făcute în paralel: dezvoltarea site-ului, partea de date, verificarea informațiilor, îmbunătățirea funcționalităților și pregătirea aplicației mobile.

Nu este întotdeauna simplu, pentru că un proiect de genul acesta pare din exterior doar o platformă cu clinici, dar în spate sunt foarte multe detalii care trebuie să funcționeze corect. Iar când ești singur pe partea tehnică, fiecare funcționalitate nouă vine și cu responsabilitatea de a o testa, repara și menține. De aceea, pentru moment, prioritatea mea este să construiesc o bază de date cât mai completă și cât mai corectă. Prefer să lansez aplicația atunci când știu că oferă utilizatorilor o experiență bună și informații relevante, nu doar ca să pot spună că DentalMap are și aplicație mobilă.

Libertatea: Care sunt planurile următoare pentru DentalMap pe termen mediu și lung?

Ștefan Dobrotă, Fondator DentalMap.ro: Pe termen mediu, planul meu este să consolidez DentalMap și să îl transform într-un instrument în care oamenii chiar pot avea încredere. Nu îmi doresc să fie doar o platformă cu multe clinici afișate pe o hartă. Pentru mine, partea importantă este ca informația să fie corectă, actualizată și suficient de clară încât pacientul să simtă că are un punct de plecare real, nu doar încă o listă de opțiuni.

Să construim o relație mai bună între pacient și clinică

Vreau să continui dezvoltarea bazei de date, să îmbunătățesc funcționalitățile existente și să extind platforma treptat, în zonele unde există cerere și unde DentalMap poate aduce cu adevărat valoare. Prefer să cresc pas cu pas și să construiesc solid, decât să mă grăbesc doar ca să spun că platforma este prezentă peste tot. Pe termen lung, îmi doresc ca DentalMap să devină primul loc în care intri atunci când ai nevoie de un stomatolog și nu știi de unde să începi.

Dar nu vreau să se oprească aici: următorul pas important este să dezvoltăm colaborări directe cu clinicile, astfel încât platforma să fie mai aproape atât de pacient, cât și de medic. Mi-ar plăcea ca, în viitor, pacientul să poată nu doar să caute și să compare opțiuni, ci chiar să se programeze direct prin DentalMap la clinica potrivită. Cred că acesta este pasul firesc: să transformăm platforma dintr-un loc în care găsești informații într-unul în care poți rezolva efectiv problema mai repede și mai simplu.

Pentru mine, asta înseamnă să construim o relație mai bună între pacient și clinică. Pacientul are nevoie de claritate, accesibilitate și încredere, iar clinicile au nevoie să ajungă mai ușor la oamenii care caută exact serviciile lor. Dacă reușim să facem această legătură mai simplă, DentalMap va fi mult mai mult decât hartă, devenind locul de unde începe, efectiv, drumul pacientului către tratament. Cred că DentalMap este încă la început, dar exact asta face proiectul interesant: cele mai importante lucruri pe care le poate schimba sunt abia pe cale să apară.

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