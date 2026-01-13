Câștigurile au provenit din foraje țintite în patru locații distincte. Numai operațiunea Mansourah Massarah a adăugat aproximativ 3 milioane de uncii de aur față de anul precedent, conform The Siasat Daily. Prospectele Uruq 20 și Umm As Salam au contribuit împreună cu 1,67 milioane uncii, în timp ce Wadi Al Jaww a produs aproximativ 3,8 milioane de uncii.

„Am contribuit cu peste 7 milioane de uncii suplimentare la resursele raportate de aur din Regatul Arabiei Saudite, pe patru active strategice”, a transmis compania minieră de stat Maaden pe 12 ianuarie, pe platforma X.

Maaden a precizat că programul său de explorare este unul dintre cele mai mari de acest fel la nivel global, desfășurat într-o singură jurisdicție. În regiunea centrală a Arabiei Saudite, forajele avansate au identificat noi zone bogate în minerale, iar activitatea din jurul minei istorice de aur Mahd a extins potențialul de resurse, spunea compania.

„Acest lucru ar putea fi evaluat suplimentar pentru o eventuală prelungire a duratei de operare a minei”, a adăugat Maaden.

Directorul executiv al companiei, Bob Wil, a subliniat că aceste rezultate demonstrează succesul strategiei pe termen lung a Maaden.

Programul de explorare, care include atât mine aflate deja în exploatare, cât și zone noi, este considerat esențial pentru extinderea resurselor minerale ale regatului, consolidând astfel poziția Arabiei Saudite în industria globală a aurului.