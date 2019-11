De Ana Hațeg,

Deputatul ”Mitralieră” a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului în zona Polizu, din Capitală. Acesta a fost somat să oprească de o echipă de polițiști, însă nu a respectat semnalul, moment în care o mașină de Poliție i-a blocat drumul, scrie Mediafax.

Rădulescu le-a făcut scandal polițiștilor spunându-le că el este un politician în campanie și nu trebuie să se oprească la semafor.

Când a văzut că este filmat, deputatul a început să spună că „nu vrea să vorbească cu presa” și a vrut să demareze, în timp ce polițistul i se adresează spunându-i să rămână pe loc.

„Niciun fel de incident. A venit un jurnalist care probabil că mă urmărea de undeva. Eu veneam de la Kiseleff și un oarecare jurnalist, eu nu cunosc toți jurnaliștii, a vrut să îmi arate ceva de presă, eu am rămas să vorbesc cu doi polițiști, unul din Curtea de Argeș, îi cunosc, doi amici de-ai mei și a apărut un jurnalist. Și am spus că nu am ce să vorbesc cu jurnaliștii când stau de vorbă cu prieteni. Nu am vrut să vorbesc și la un moment dat am văzut că a plecat, dar nu știu cine e individul ăsta, dacă e jurnalist. A apărut așa, dintr-odată. O fi fost un securist”, a fost explicația deputatului când a fot contactat de Mediafax.

În ceea ce privește faptul că a trecut pe roșu la semafor, deputatul a spune că e posibil să fi trecut pe culoarea galbenă a semaforului, dar „pe galben nici nu e infracțiune. Probabil că am trecut pe galben, nu știu”.

Polițiștii de la Brigada Rutieră București au transmis că deputatul nu a fugit de la fața locului. „Domnul deputat a mutat doar mașina mai în față pentru că era presa acolo și nu voia să vorbească cu presa. Nu a fugit de la fața locului, nu a trecut nici pe roșu și nici pe galben. A mutat mașina mai în față, unde i-au fost verificate documentele, a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, după care a fost lăsat să plece”, a declarat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

