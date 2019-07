Descoperă simbolurile Marocului, în vacanța de Revelion (PUBLICITATE)

Maroc este o destinație mult mai colorată decât îți poți imagina, având un ritm de viață amețitor, cu peisaje fascinante și o arhitectură impresionantă. Dacă nu ți-ai făcut planuri pentru vacanța de Revelion, poți explora Țara Medinelor într-un circuit antrenant de la Europa Travel!

Europa Travel te invită să păsești în noul an în Maroc, într-o călătorie de 11 zile la tariful tentant de la 824 euro/persoană, prilej să faci turul capitalelor imperiale și să te aventurezi în deșertul Sahara. Reducerea de 25% din prețul standard de 1099 euro, este valabilă pentru rezervări până la 31 iulie, în limita locurilor disponibile.

Capitale imperiale: Casablanca, Marrakech, Fez, Rabat

Startul circuitul este dat în Casablanca, cel mai mare oraș-port al țării și unul dintre cele mai mari centre comerciale din Africa de Nord. Întreaga zi este dedicată explorării metropolei, începând cu Cartierul Habous, un loc fascinant construit în perioada ocupației franceze, unde vei simți cel mai bine amestecul celor două civilizații. Continuă cu Piața Mohamed al V lea și Moscheea Regelui Hassan al II lea, cea mai mare din țară, cu cel mai înalt minaret din lume, aflată pe marginea Oceanului Atlantic.

Pe drumul spre Marrakech te vei putea opri în El Jadida, un mic orășel portuar vestit pentru influențele sale portugheze, unde te vei delecta cu cele mai delicioase fructe de mare. Orașul Roz reflectă cel mai binearhitectura islamică combinată cu cea franceză, aspect pe care-l vei observa mai ales în Medina Antică și în Piața Jemaa el Fnaa, locuri parte din UNESCO.

Cel mai fotografiat obiectiv din Marrakech este Moscheea Koutoubia, o construcție cu arhitectură neobișnuită, un amestec între stiluri: marocan, islamic, franțuzesc și andaluz. În timp ce, o plimbare în raiul designerului Yves Saint Laurent – Gradinile Majorelle – recunoscute pentru pigmentul special de albastru creat de pictorul Jacques Majorelle, nu ar trebui să lipsească din itinerariul tău.

Opțional poți evada în pitorescul orășel de pe coasta Atlanticului, Essaouira, unde se află o impresionantă Medină declarată monument de patrimoniu mondial UNESCO.

Pătrunde în misteriosul Deșert Sahara!

Continuă cu o aventură pe crestele Munților Atlas, trecând prin Tiz-in-Tichka (localitatea aflată la cea mai înaltă altitudine din Africa de Nord), peisajele fiind într-o permanentă schimbare odată ce înaintezi spre Quarzazate, așa numita poartă de intrare în deșertul Sahara.

Localitatea este fermecătoare, o oază cu palmieri și curmali ce răsar din pământul roșiatic, presărată cu nenumărate kasbah-uri, unde vei avea parte de o experiență beduină unică. Vizitează așezările fortificate Taourirt și Tifoultout, monumente de patrimoniu mondial, și pornește spre Erfoud, unde vei avea parte de o aventură de tip jeep-safari pe dunele de nisip până la Merzouga.

Cel mai tradițional oraș marocan este Fez, ce găzduiește cea mai mare Medină încă locuită de circa 70.000 de persoane, exact ca în vremurile trecute, întreaga zonă fiind precum un muzeu în aer liber. Fă turul capitalei religioase a Marocului începând cu zona istorică unde se află grandiosul Palatul Regal Dar El Makhzen și Moscheea Karaouin, cu fațadele lor pline de sculpturi policrome în piatră.

În călătoria ta mai poți vizita Volubilis – cel mai important sit roman din Maroc, Meknes, cu frumoasele sale construcții în stil maur și islamic, și Rabat, capitala Marocului, unde vei vizita Citadela Kasbah Oudaya, Palatul Regal Dar al-Makhzen și Turnul Hasan al II lea.

