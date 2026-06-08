Peste 400 de imobile afectate în județele Sibiu și Vâlcea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat luni, 8 iunie 2026, procedura de transparență decizională pentru un nou proiect de Hotărâre de Guvern. Actul normativ vizează declanșarea procedurilor de expropriere pentru un amplasament suplimentar pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu, parte din coridorul Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).

Actul normativ, care se află în consultare publică, reglementează atât exproprierea imobilelor proprietate privată, cât și aprobarea listelor cu imobilele proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale care se suprapun cu noul culoar extins al lucrării.

Noul pachet de exproprieri vizează o suprafață totală de 198.648 mp de teren, cu sau fără investiții. În total, sunt afectate 410 imobile, distribuite pe raza localitățile Boița și Turnu Roșu din județul Sibiu, respectiv localitățile Câineni și Racovița din Vâlcea.

Suma totală estimată de către expropriator pentru despăgubirea proprietarilor privați este de 2.108.475,52 lei.

Cum au fost calculate despăgubirile

Valoarea despăgubirilor a fost stabilită printr-un Raport de evaluare întocmit recent, în luna martie 2026, de către Nicolae Grădinaru, evaluator autorizat ANEVAR. Calculul sumelor s-a realizat în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 și ale Normelor Metodologice (HG nr. 53/2011).

Prin această Hotărâre, Guvernul urmează să aprobe formal patru elemente-cheie: amplasamentul suplimentar al lucrării pentru Secțiunea 2 Boița – Cornetu; declanșarea efectivă a exproprierilor și lista celor 410 imobile private, alături de sumele aferente; lista imobilelor proprietate publică a statului situate pe acest nou traseu; respectiv lista imobilelor proprietate publică a comunelor/orașelor (UAT) afectate de extindere.

Secțiunea Boița – Cornetu se află în centrul României și este, din punct de vedere geografic și ingineresc, cel mai dificil tronson de autostradă aflat în construcție din țară. Tronsonul are o lungime de 31,33 kilometri și se desfășoară în totalitate de-a lungul Văii Oltului. Secțiunea 2 din A1 pornește din localitatea Boița, unde se termină în prezent bucata de autostradă deja deschisă dinspre Sibiu, și trece prin Turnu Roșu. Intră apoi în județul Vâlcea, trece prin localitățile Câineni și Racovița, oprindu-se în zona localității Cornetu, aproape de Brezoi. De aici, autostrada va continua spre Curtea de Argeș și Pitești, prin Secțiunea 3.

A treia expropriere de la demararea proiectului între Boița și Cornetu

Este al treilea proces de expropriere pentru Secțiunea 2 din Autostrada Sibiu-Pitești, cuprinsă între Boița și Cornetu. Primul și cel mai mare val a avut loc în decembrie 2022, când Guvernul a aprobat culoarul de bază al autostrăzii. Atunci au fost expropriate 740 de imobile, reprezentând peste 1,1 milioane de metri pătrați de teren pe raza localităților Boița, Turnu Roșu, Racovița și Câineni. Valoarea despăgubirilor a fost de 5,76 milioane de lei.

Ulterior, între anii 2024 și 2025, au urmat valurile secundare, generate de optimizările din teren. După ce consorțiul turc Mapa-Cengiz a început proiectarea de detaliu și forajele geotehnice adânci în munte, au apărut noi nevoi de spațiu. S-au aprobat coridoare suplimentare pentru structuri de protecția mediului, cum este Ecoductul Lazaret destinat mamiferelor mari, dar și ajustări locale punctuale, precum cea din toamna anului 2025 de la Câineni, unde s-au alocat încă 48.000 de lei pentru modificarea unui terasament.

Cel mai recent pachet a fost lansat în iunie 2026 de Ministerul Transporturilor și vizează un amplasament suplimentar pentru consolidări.

Pe traseul secțiunii 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești vor fi construite 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, precum și 24 de poduri și viaducte ce însumează 11 kilometri.

Contractul, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA). Lucrările sunt realizate de constructorul turc Mapa-Cengiz.

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