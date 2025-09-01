Livratorul a fost bătut cu un lemn pe o stradă din Cluj-Napoca

Acest caz vine în contextul unui alt atac asupra unui livrator străin în București. Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, incidentul s-a petrecut pe 26 august 2025, în jurul orei 23.40.

Agresorul a folosit o bucată de lemn pentru a lovi victima la cap, spate și picioare.

Livratorul din Cluj-Napoca, atacat fără motiv

Procurorii au subliniat severitatea agresiunii: „În formularea propunerii de arestare preventivă procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor”.

Starea victimei este critică, necesitând 40-45 de zile de îngrijiri medicale. Victima se află în comă, existând incertitudini privind supraviețuirea sa.

Contextul agresiunii

Procurorii au evidențiat circumstanțele agravante ale atacului: „Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare şi-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă”.

Ei au adăugat că agresorul a acționat într-o zonă izolată și întunecată, atacând un cetățean străin aflat la muncă în România.

Bărbatul care a bătut un livrator din Cluj-Napoca a fost arestat

Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a agresorului pentru 30 de zile, considerându-l un pericol pentru ordinea publică.

În aceeași zi, la București, un livrator din Bangladesh a fost agresat de un tânăr de 20 de ani. Agresorul a filmat-o pe victimă, cerându-i să părăsească țara și numindu-l „invadator”.

Și în acest caz, suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Aceste incidente au stârnit reacții în spațiul public. Polițistul Marian Godină a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, acuzându-l de incitare la violență și discriminare.

Tanasă a negat acuzațiile, susținând că nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci exprimă o opinie legată de siguranța publică.