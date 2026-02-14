Oficialul a catalogat aceste informații drept „propagandă” și a subliniat că România traversează o etapă istorică de modernizare militară, cu 21 de proiecte majore derulate simultan.

21 de proiecte noi

Reacția ministrului vine pe fondul unor discuții din spațiul public care sugerează că România ar fi subordonată intereselor externe („sclavii Franței sau ai Germaniei”) și că ar achiziționa tehnică uzată.

„După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie. Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta”, a transmis Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Investiții în industria națională

Un punct central al strategiei prezentate de ministru este revitalizarea industriei naționale de apărare.

Miruță susține că programul nu vizează doar importuri, ci și transfer de tehnologie, aducerea de roboți industriali și linii moderne de fabricație în țară.

„E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate”, a punctat Radu Miruță

Acesta a adăugat că România refuză statutul de „spectator” la schimbările geopolitice actuale, alegând să fie o parte activă.

Ce prevede programul SAFE

Potrivit datelor oficiale prezentate de MApN pe 26 ianuarie, valoarea totală a proiectelor gestionate prin programul SAFE se ridică la 9,53 miliarde de euro.

Structura achizițiilor include:

10 proiecte comune cu alte state aliate;

11 achiziții individuale ale statului român.

Lista de cumpărături strategice include, printre altele, rachete antiaeriene Mistral, elicoptere H225 și trei sisteme complexe de apărare antiaeriană, echipamente considerate esențiale pentru descurajarea amenințărilor actuale.

