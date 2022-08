Oana Lis a ajuns într-o situație disperată și a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea plăti tratamentul lui Viorel Lis. Ea și-a dus la amanet chiar și verigheta pentru a putea să-i cumpere un scaun cu rotile soțului ei. A deschis și un cont, unde oamenii pot dona pentru fostul edil al Capitalei. Oana a dezvăluit că și persoane publice au ajutat-o în această situație delicată în care se află.

„Acum e acasă Viorel. Datorită acestor bani, pot să-i chem să-i facă acasă injecții cu ozon, acupunctură, dar pot chema și un kinetoterapeut. Au donat bani și câteva persoane publice și prieteni de pe Facebook. Le mulțumesc din suflet public tuturor. Și vouă că m-ați susținut. Viorel are nevoie în continuare de susținere financiară. Dacă puteți și doriți să mai donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim din inimă!”, a spus Oana Lis pentru Ego.ro.

Deși a fost criticată la început că este într-o relație cu Viorel Lis pentru situația lui financiară, Oana i-a rămas alături acestuia în cele mai grele momente din viața lui. Partenera fostului primar este cea care are grijă tot timpul de el.

„Eu o să-i fiu aproape cât de bine pot până la sfârșit. Și el m-a ajutat pe mine, și eu nu uit ca alții”, a mai declarat Oana Lis.

Recomandări Fosta firmă a șefului Consiliului Județean Dâmbovița, abonată la contracte publice în județ. A rămas pe numele unui prieten

Mulți au crezut că gestul făcut de Oana, cel de a cere donații pentru Viorel Lis, este deplasat și au râs de problemele de sănătate ale acestuia. Ea nu a rămas indiferentă și a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Scara de valori a oamenilor s-a dereglat grav în ultimul timp. Dacă e ceva să fie rușine pe lumea asta complicată… E rușine să furi… nu să ceri!!! Dacă e ceva să fie rușine… Nu e rușine să ceri ajutorul celor din jur… atunci când simți că nu mai poți singur… E rușine să râzi de boala și nenorocirea cuiva… Ce transmiteți voi generațiilor următoare?!”, a fost mesajul Oanei Lis.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Partenera lui Viorel Lis este psiholog și nu poate sta departe de meseria pe care o iubește, astfel că ea se împarte între carieră și greutățile pe care le are acasă.

„Azi, de dimineață, la ora 9 la cabinet. L-am lăsat pe Vio dormind și am plecat la o programare. – pentru că îmi place ce fac. – pentru că nu-mi pot abandona clientele. – pentru că îmi dă motivație personală ca fac ceva lucrativ și un bine în același timp . -pentru că am rezultate împreună cu clientele mele (voi posta la un moment dat din feedback-urile primite, le am, dar mi-a fost jenă mie să-mi fac marketing agresiv cu asta, cum fac alții) – pentru că e minunat să lucrezi în domeniul psihologiei, pentru că pentru acest domeniu m-am pregătit și am învățat și o voi face în continuare”, a scris Oana pe contul de Facebook.

Recomandări Plângere penală la DIICOT privind modul cum au fost anulate sesizările de plagiat în cazul premierul Nicolae Ciucă

„Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii”

Viorel Lis nu este ajutat de nimeni din familie, copiii săi au ales să se desprindă definitiv de tatăl lor. „Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii, eu și Viorel ne ajutăm doar între noi. Și nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat nepoții în judecată, ca să mute niște pomi la țară, e vorba despre niște pruni. Nici acum nu s-a încheiat procesul. Nepoții nu-l ajută, copiii, nu”, declara Oana Lis în urmă cu ceva vreme.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul unei românce care lucrează în Norvegia. Ce salariu are acum Ștefania. Bucureșteanca s-a angajat la un hotel

Playtech.ro ȘOC! Cât costă o noapte de cazare în pensiunile Andreei Esca de la Porumbacu de Sus. Suma e URIAȘĂ!

Observatornews.ro Preotul dintr-un sat din Vrancea, acuzat de profanare de morminte, după ce a turnat asfalt peste gropi

HOROSCOP Horoscop 25 august 2022. Racii au parte de cam mult foc și prea puțină emoție și se descurcă mai greu în astfel de contexte

Știrileprotv.ro Primele declarații ale lui Dani Mocanu după decizia judecătorilor: 'Mii de mulțumiri instanței că a judecat correct'

FANATIK.RO Testul care îţi dezvăluie adevărata personalitate. Alege o uşă şi descoperă latura ta ascunsă

Orangesport.ro Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”