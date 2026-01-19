Un șofer mort

Șoferul unui vehicul al coloanei lui Adam Kadîrov s-a ciocnit cu o mașină în care se aflau civili și a murit. Decesul a fost cauzat de „nerespectarea limitei de viteză de către coloana auto”, au declarat surse jurnaliștilor. Incidentul nu a fost înregistrat oficial.

„Cel mai probabil, nimeni nu va deschide un dosar penal, așa cum se întâmplă întotdeauna în astfel de cazuri, ceea ce înseamnă că nu va exista nicio anchetă sau pedeapsă pentru făptași”, le-a declarat reporterilor o sursă din cadrul Comitetului de Investigații Cecen.

Jurnaliștii menționează că nu este clar dacă mașina în care se afla Kadîrov a fost implicată în această coliziune.

Șeful securității lui Adam, fractură cervicală

Ceea ce este sigur este că mașina în care se afla Adam Kadîrov a fost afectată. În urma impactului, șeful securității lui Kadîrov, Apți Irașanov, a suferit o fractură cervicală, iar Adam și ceilalți doi pasageri au fost răniți ușor, având contuzii, tăieturi la față și mâini, comoții cerebrale și pierderi minore de sânge.

Deși rănile nu au fost considerate critice, cei 4 au fost transportați de urgență la Moscova cu un avion special al Ministerului pentru Situații de Urgență din Cecenia.

„Nu era caz grav”

Medicii locali au afirmat că utilizarea unui avion destinat cazurilor grave nu era necesară.

Adam Kadîrov și garda sa au fost mai afectați de airbagurile mașinilor lor de lux decât de accidentul în sine.

Ofițerii au verificat telefoanele personalului medical și i-au amenințat cu probleme dacă se descoperă că au legături cu bloggeri sau cu jurnaliști, a relatat Realitatea Cauicazului.

Alte automobile din coloană au fost avariate, unele ciocnindu-se între ele.

Anterior, Realitatea Cauzazului scrisese că Adam Kadîrov se afla în stare gravă, dar un alt raport a infirmat această informație, precizând că medicii nu consideră rănile sale îngrijorătoare.

Incidentul rămâne subiect de interes în ceea ce privește conducerea republicii, în contextul speculațiilor recente despre sănătatea lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei.

Cine este Adam Kadîrov

Când Adam, fiul liderului cecen, și-a sărbătorit cea de-a 18-a aniversare la sfârșitul lunii noiembrie, Kadîrov a părut, din nou, că are probleme de sănătate.

Ramzan l-a invitat la petrecere pe celebrul luptător MMA Jon Jones. Când l-a salutat, liderul cecen a avut dificultăți în a se ține pe picioare!

Unul dintre videoclipuri îl arată pe Kadîrov chinuindu-se să se ridice. Merge încet și precaut. După ce l-a salutat pe Jones, a trebuit să se așeze imediat!

Adam, fiul cel mic al lui Ramzan Kadîrov, s-a însurat anul trecut, la 17 ani. La nunta de lux, Adam a tras cu un pistol aurit și a purtat ceas de 27,7 de milioane de dolari”.

Kadîrov se confruntă cu probleme serioase la pancreas și rinichi, conform portalului de opoziție rus Novaia Gazeta.

Adam Kadîrov a primit recent mai multe funcții importante, inclusiv cea de „administrator” al Ministerului de Interne cecen și șef al poliției

Anterior, Adam, unul dintre cei 15 copii ai lui Kadîrov, fusese numit șeful aparatului de securitate al tatălui său.


