Incidentul a avut loc în jurul orei 3.30 dimineața. O echipă a brigăzii anticriminalitate a intervenit în piața Olivier-Giran, în fața închisorii, unde a surprins o dronă „în plină livrare a unei pungi”.

Polițiștii au urmărit aparatul până pe strada Guérin, în spatele penitenciarului, unde acesta a aterizat. După o perioadă de supraveghere, o persoană suspectată de organizarea livrării a fost reținută.

În urma intervenției, anchetatorii au descoperit mai multe probe materiale, inclusiv rășină de canabis și materiale de ambalare și livrare. Suspectul a fost plasat în arest preventiv.

Acest tip de operațiune devine din ce în ce mai frecventă în apropierea închisorilor. Traficanții folosesc de obicei apartamente închiriate prin Airbnb ca baze de pilotare pentru drone, asigurându-și astfel discreția.

Această metodă permite aruncarea încărcăturii în interiorul penitenciarului, după care drona este recuperată rapid. Autoritățile sunt în alertă față de această tendință îngrijorătoare care pune probleme de securitate în închisori.

Ancheta continuă pentru a determina amploarea operațiunii și eventualii complici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE