A pornit un motostivuitor cu o linguriță de cafea

Rusul Mouslim Aboubakarov, în vârstă de 45 de ani, care a evadat în vara anului 2021 din Penitenciarul Nieuwewandeling din Gent, se află din nou după gratii. Autoritățile belgiene au confirmat că individul a fost arestat la începutul lunii iunie în Olanda, unde este cercetat pentru noi infracțiuni.

Aboubakarov executa o pedeapsă de 12 ani de închisoare în Belgia pentru mai multe fapte grave, printre care și torturarea unei femei în vârstă. Reușise însă să fugă din penitenciar într-o evadare care a atras atenția prin modul neobișnuit în care a fost pusă în practică.

Evadarea a avut loc într-o dimineață de miercuri din vara anului 2021. Potrivit informațiilor, Aboubakarov a reușit să pornească un motostivuitor folosind o linguriță de cafea. A condus apoi utilajul până lângă zidul închisorii și s-a folosit de plafonul acestuia pentru a escalada zidul și a-și recăpăta libertatea.

Deținuții nu au voie, în mod normal, să conducă astfel de utilaje, însă bărbatul a reușit să pună în funcțiune vehiculul și să își ducă planul la capăt. Faptul că beneficia de un regim mai permisiv în penitenciar s-a datorat postului de încredere pe care îl ocupa în interiorul închisorii. Ulterior, această decizie a fost considerată o gravă eroare de apreciere din partea administrației penitenciarului.

Arestat în Olanda, după noi infracțiuni

Imediat după dispariția sa, poliția a mobilizat importante efective pentru capturarea fugarului. Străzile din jurul penitenciarului au fost închise, iar zeci de polițiști și câini de urmă au periat zona.

Printre locurile verificate s-a numărat și campusul Facultății de Bioinginerie a Universității din Gent, cercetat în detaliu în timpul operațiunii. În paralel, au fost efectuate căutări și în interiorul penitenciarului, deoarece, pentru o perioadă, autoritățile nu au fost sigure dacă deținutul reușise într-adevăr să evadeze sau dacă se ascundea încă în incinta închisorii. Operațiunea s-a încheiat fără rezultat.

Acum, după 5 ani de fugă, Poliția Federală și Parchetul belgian au confirmat că Mouslim Aboubakarov a fost arestat la începutul lunii iunie în Olanda, în urma unor noi infracțiuni pe care le-ar fi comis. Autoritățile nu au precizat natura faptelor pentru care este cercetat în Olanda, locul în care este încarcerat și nici modul în care va fi executată în continuare pedeapsa primită în Belgia.

Anul trecut, un deținut din Franța a evadat ca-n filme, îndesat într-o geantă de voiaj pe care colegul său de celulă a luat-o cu el la eliberare.

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