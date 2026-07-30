Potrivit Antena 3 CNN, aceasta se afla în calitate de pasageră într-un autoturism care a fost lovit din spate de un alt vehicul, al cărui șofer nu ar fi păstrat distanța regulamentară.

După impact, Diana Șoșoacă a solicitat intervenția unei ambulanțe. Echipajul medical sosit la fața locului i-a aplicat un guler cervical și a transportat-o la Spitalul Universitar din București pentru investigații suplimentare. Medicii urmează să determine dacă europarlamentara a suferit leziuni în urma accidentului.

Conform informațiilor furnizate de Direcția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului București, incidentul a fost raportat la ora 14.35, printr-un apel la 112. Din datele preliminare, un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un tânăr de 23 de ani. În urma impactului, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

,,Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele fiind zero”, a precizat Brigada Rutieră. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.

Investigațiile medicale efectuate în cazul Dianei Șoșoacă vor stabili dacă aceasta a suferit vătămări corporale în urma acestui eveniment.

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