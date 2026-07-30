Platforma esențială pentru tranzacțiile imobiliare din țară a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, intrând în prezent în faza finală de validare tehnică și testare de securitate.

„Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare”, a transmis Guvernul României într-un comunicat.

Înainte de a fi repusă în funcțiune pentru cetățeni și profesioniștii din domeniu, aplicația va fi supusă unui audit riguros. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt derulate în mod independent de către specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și serviciului Cyberint.

Scopul acestor verificări ample este de a valida funcționarea impecabilă a sistemului și de a descoperi orice eventuală vulnerabilitate care ar putea pune în pericol stabilitatea sau disponibilitatea serviciilor de cadastru.

Reprezentanții Executivului au subliniat că fiecare neconformitate identificată de experți va fi remediată și retestată, redeschiderea platformei urmând să aibă loc exclusiv după ce toate cerințele de siguranță vor fi îndeplinite fără rezerve.

Incidentul de la Cadastru, semnal de alarmă pentru toate instituțiile publice

Atacul cibernetic și blocajul ulterior de la ANCPI nu mai sunt tratate doar ca un eveniment izolat, ci ca un avertisment serios pentru întregul aparat administrativ din România.

În paralel cu acțiunile de restaurare a bazei de date e-Terra, Guvernul a dispus măsuri urgente pentru consolidarea rezilienței cibernetice în toate instituțiile publice centrale și locale.

Printr-o directivă comună elaborată împreună cu DNSC și STS, Executivul a transmis tuturor autorităților un set de instrucțiuni obligatorii și recomandări tehnice.

Instituțiile din țară au primit solicitarea de a verifica în regim de urgență nivelul de protecție al propriilor rețele, modul în care sunt realizate și stocate copiile de siguranță (backup-urile), precum și actualizarea planurilor de răspuns în caz de atac informatic.

„Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate”, au precizat reprezentanții Guvernului.

Măsuri suplimentare de protecție înainte de redeschiderea platformei

Pentru ca sistemele ANCPI să devină mai sigure decât erau înainte de incident, infrastructura a fost complet reconfigurată.

„Alături de DNSC și de ANCPI, sunt implementate măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, inclusiv segmentarea rețelei, autentificarea multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea continuă, astfel încât sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident”, a anunțat Guvernul României.

Reprezentanții Guvernului au dat asigurări că vor comunica public evoluția procesului de validare și vor anunța momentul exact al reluării serviciilor publice e-Terra imediat ce toate testele derulate de STS, DNSC și Cyberint vor fi finalizate cu succes.

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