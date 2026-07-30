Oana Roman se află în vacanță în Grecia, alături de fiica sa, însă spune că, din punct de vedere emoțional, trece printr-o perioadă complicată. Vedeta a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a vorbit deschis despre nevoia de liniște și de timp pentru a analiza anumite situații din viața sa.

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Oana Roman a vorbit despre perioada dificilă prin care trece

Oana Roman a ales să petreacă câteva zile de vacanță în Grecia, alături de fiica sa, Isa. Cele două sunt cazate într-un resort, unde încearcă să se bucure de liniște și relaxare.

Cu toate acestea, vedeta spune că vacanța nu a reușit să o desprindă complet de problemele care o preocupă. Într-un mesaj publicat pe Instagram, Oana Roman a mărturisit că traversează un moment important din viața sa și că simte nevoia să se retragă pentru o perioadă, astfel încât să poată privi lucrurile cu mai multă claritate.

„Uneori trebuie să te detașezi de tot ca să poți vedea clar. Acum e un moment în care trebuie să stau departe și să gândesc la rece niște lucruri. Să înțeleg. Sunt în vacanță pentru Isa, dar eu mental nu sunt aici. Este iar un moment de cotitură, care pare că de data asta e și din vina și naivitatea mea”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.

Vedeta spune că va fi mai puțin prezentă pe rețelele sociale

Oana Roman le-a transmis urmăritorilor că va fi mai absentă în perioada următoare din mediul online. Ea a explicat că are nevoie de timp pentru a înțelege situația prin care trece și pentru a găsi singură soluțiile potrivite.

Vedeta a precizat că a preferat întotdeauna să fie sinceră cu oamenii care o urmăresc și că nu ascunde momentele mai puțin plăcute din viața sa. „Știți că nu vă mint niciodată. Știți că spun când nu sunt ok. Acum nu prea sunt, dar voi fi din nou. O să fiu însă poate mai absentă, pentru că am nevoie de timp și, cum nu am consilieri și sfătuitori, nici echipa în spate, trebuie să gândesc singură și să găsesc soluții tot singură”, a declarat Oana Roman.

Nu a explicat motivul problemelor cu care se confruntă

În mesajele publicate pe rețelele sociale, Oana Roman nu a oferit detalii despre cauza perioadei dificile prin care trece. Vedeta a preferat să păstreze discreția în privința situației, limitându-se la a spune că este un moment de cotitură și că are nevoie de liniște pentru a lua cele mai bune decizii.

În timp ce vacanța este dedicată fiicei sale, Isa, Oana Roman recunoaște că, în plan emoțional, preocupările din viața personală continuă să îi ocupe gândurile. Cu toate acestea, vedeta s-a arătat încrezătoare că va depăși și această etapă și că va reveni în curând cu vești mai bune pentru comunitatea sa din mediul online.

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