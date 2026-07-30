MApN publică un interviu exclusiv cu pilotul român care a doborât primele drone în spațiul aerian al României

MApN va publica miercuri, 30 iulie 2026, primul interviu exclusiv cu pilotul român de F-16 care a doborât primele două drone intrate ilegal în spațiul aerian al României. Reamintim că în cursul zilelor de 25 și 26 iulie 2026, România a doborât pentru prima oară două drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării.

În primele imagini publicate pe pagina de Facebook a MApN, pilotul a dezvăluit că alarma „a sunat de mai multe ori în cursul copții până în următoarea dimineață”.

Cine este pilotul român de F-16 care a doborât cele două drone în România

La scurt timp după ce România a doborât prima dronă intrată ilegal în spațiul aerian al țării, au apărut și primele informații despre echipajul care a acționat la Buzău.

Conducerea Statului Major al Apărării a oferit primele detalii despre echipajul aeronavei F-16 Fighting Falcon din cadrul Forțelor Aeriene Române care a interceptat și doborât drona de atac în spațiul aerian al județului Buzău. Identitatea exactă a militarilor rămâne confidențială din considerente de securitate operațională.

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superioe”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad, la data de 24 iulie 2026.

Prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot de F-16 a fost cea de la Buzău

Prima dronă de atac, intrată în spațiul aerian al României, a fost doborâtă în data de 24 iunlie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român. Conform autorităților, interceptarea s-a desfășurat fără a produce pagube materiale sau victime în rândul populației civile.

Conform datelor prezentate de Statul Major al Apărării, aparatul fără pilot a fost detectat la intrarea în spațiul aerian românesc, în zona Sulina. Drona a urmat o traiectorie liniară, survolând zone din județele Brăila și Ialomița, înainte de a se îndrepta spre județul Buzău.

Cum a fost doborâtă drona de la Padina

Decizia de lansare a rachetei de interceptare a fost luată după ce pilotul aeronavei F-16 a efectuat identificarea vizuală a țintei și a confirmat că zona de prăbușire este sigură pentru populație. Reprezentanții MApN au precizat că a fost utilizată cea mai ieftină rachetă aer-aer din dotarea aeronavei, pentru a optimiza resursele folosite în misiune.

Echipele de intervenție sosite la fața locului au identificat în comuna Padina din județul Buzău fragmente ale dronei, precum și resturi ale rachetei folosite pentru interceptare. De asemenea, un al doilea perimetru a fost cercetat în comuna Tătaru, județul Brăila, unde a fost localizat un crater format în urma impactului și alte rămășițe ale muniției.

A doua dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă în apropiere de Sfântu Gheorghe

În dimineața următoare, sâmbătă, 25 iulie 2026, a doua dronă care intrase ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de pilotul de F-16. Mai exact, aparatul de zbor fără pilot a fost doborât la o distanță de aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe din județul Tulcea.

Intervenția a fost executată de o aeronavă F-16 Fighting Falcon aparținând Forțelor Aeriene Române, în apropierea frontierei cu Ucraina. Pilotul de la comanda aeronavei F-16 a fost același militar român care a doborât și drona de la Buzău.

Reamintim că a treia dronă a fost doborâtă în România în data de 27 iulie 2026, în zona Sulina – Chilia. Drona a fost distrusă după doar cinci minute din momentul în care a pătruns ilegal în spațiul aerian românesc.

Cum a fost doborâtă a doua dronă intrată ilegal în România: filmul evenimentelor de sâmbătă

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale în data de 25 iulie 2026, aparatul fără pilot a fost detectat de sistemele radar la ora 08:22, în timp ce evolua în zona de frontieră.

Pentru interceptare au fost decuplate două aeronave F-16 din cadrul serviciului de luptă Poliție Aeriană. Piloții au aplicat procedurile standard de identificare și au primit aprobarea de neutralizare a țintei după ce s-a confirmat că aceasta se află deasupra unei zone nepopulate.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că drona a fost doborâtă la ora 08:34, la o distanță de 9,6 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, la 12 minute de la momentul în care a fost detectată trecând granița națională.

Reprezentanții MApN au precizat că echipajul aflat la manșa aeronavei F-16 a fost același care a executat și misiunea de vineri din județul Buzău. Echipe de specialiști din cadrul ministerului au fost trimise în zona Deltei Dunării pentru a identifica și securiza resturile aparatului doborât.

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