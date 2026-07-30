Fostă membră a trupei Andre, fenomenul muzical care a marcat adolescenții din România la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, își amintește cu drag de perioada în care succesul și momentele frumoase nu se contorizau în reacții virale, ci în amintiri autentice.

Andreea Bălan: „Am crescut cu casete, nu cu stories”

Într-o postare care a strâns rapid mii de aprecieri, Andreea Bălan a subliniat diferențele majore dintre adolescența celor din generația „Millennials” și modul în care comunică tinerii în prezent. Artista este de părere că lipsa filtrelor și a rețelelor sociale din acea perioadă le-a oferit tinerilor o altfel de încredere în sine.

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„O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri. Eu am crescut cu casete, nu cu stories, cu amintiri reale și fără social media”, a scris Andreea Bălan.

Aceasta a completat mesajul evocând elementele simbolice ale perioadei în care trupa Andre domina topurile muzicale din România: „Generația Andre — ruj lucios, blugi evazați și o atitudine de milioane.”

Trupa Andre, formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu, s-a lansat în anul 1998 și a devenit rapid un adevărat fenomen național. Stilul vestimentar al celor două membre, de la platformele înalte până la hainele colorate, a definit o întreagă generație de tineri.

Relația dintre cele două artiste s-ar fi deteriorat definitiv după participarea la emisiunea America Express, unde au concurat împreună.

Andreea Bălan: „În America Express mi s-au redeschis niște vechi traume”

După încheierea emisiunii, Andreea Bălan a anunțat că nu mai dorește să continue proiectul Andre și că drumurile lor s-au separat.

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea. (…) A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu, și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a precizat artista.

Sursa foto: Instagram – Andreea Bălan

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