15 august nu aduce un weekend prelungit

Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august, este următoarea zi liberă legală din calendarul anului 2026. Totuși, această zi nu va extinde perioada de repaus pentru majoritatea salariaților, întrucât cade într-o zi de sâmbătă, potrivit Digi24.

Minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională

Pentru angajații cu program de lucru de luni până vineri, prima minivacanță semnificativă până la sfârșitul anului va avea loc în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. Calendarul oferă patru zile libere consecutive: weekendul de 28-29 noiembrie și zilele de 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Națională a României). Ambele sunt sărbători legale, conform legislației muncii.

Zilele libere de Crăciun

În 2026, sărbătorile de Crăciun vor aduce un weekend prelungit. Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade vinerea, oferind astfel trei zile libere consecutive pentru majoritatea angajaților. Totuși, a doua zi de Crăciun (26 decembrie), deși nelucrătoare prin lege, se suprapune cu o zi de sâmbătă, limitând extinderea perioadei de repaus.

Zile libere legale rămase în 2026

În afara Adormirii Maicii Domnului, angajații mai beneficiază de următoarele zile libere în 2026:

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 decembrie – prima zi de Crăciun;

26 decembrie – a doua zi de Crăciun.

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