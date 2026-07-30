Continuă și în august lucrările de protecție pentru siguranța traficului în zonele montane

Lucrările de consolidare a versanților nu sunt doar o opțiune, ci o nevoie urgentă pentru a proteja viețile pe drumurile noastre. Pe DN 7, între Călimănești și Câinenii Mari, lucrările de protecție continuă și în luna august, deși inițial Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) anunța suspendarea acestor lucrări din cauza traficul mai intens provocat de concedii.

Tragedia petrecută pe DN7, la ieșirea din localitatea Lazaret, din județul Sibiu, într-o zonă de pădure unde s-ar fi putut monta plase de protecție doar dacă s-ar fi defrișat versantul, au făcut autoritățile să-și schimbe decizia. Amintim că, pe 21 iulie, un bărbat de 71 de ani a murit după ce o bucată de stâncă a căzut de pe versant pe autoturismul în care se afla ca pasager. Incidentul a avut loc într-o zonă fără risc cunoscut de prăbușiri, potrivit CNAIR.

Pe 30 iulie 2026, DRDP Craiova a precizat că montarea plaselor de siguranță și a barierelor de retenție este esențială pe DN7.

„Aceste intervenții sunt absolut necesare deoarece zona este caracterizată de rocă friabilă și instabilă, iar întreruperea lucrărilor ar putea conduce la desprinderea unor blocuri de piatră și la producerea unor accidente grave. Din acest motiv, lucrările nu pot fi suspendate până la punerea în siguranță a versanților”, au declarat reprezentanții DRDP Craiova.

Traficul va fi complet închis pe DN7 pentru vehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone

Restricțiile de circulație pentru zonele afectate din Valea Oltului au fost prelungite până la 31 august 2026, conform avizului CNAIR și al IGPR – Direcția Rutieră. Segmentul vizat de lucrări include kilometrii 198+200 – 207+000, 216+000 – 219+000 și 224+000 – 227+300 din DN7.

Astel, între 1-31 august, traficul va fi complet închis pentru vehiculele cu Masa Totală Maximă Autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone și parțial restricționat pentru cele sub această greutate în funcție de stadiul lucrărilor.

Programul restricțiilor este de luni până sâmbătă, între orele 08:00 – 17:30. Duminica și în zilele de sărbătoare legală, circulația se desfășoară fără restricții.

„În zonele de intervenție, circulația se desfășoară dirijat, pe un singur sens, cu piloți de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare ale traficului pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță”, potrivit sursei citate.

De asemenea în luna august, mai exact de pe 3 august, încep restricțiile de circulație și pe DN 7CC – pe Centura Călimănești – pentru pregătirea lucrărilor de protecție a versanților. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, dirijată de piloți de trafic. De asemenea, atunci când lucrările impun și există risc ca pietre sau blocuri de stâncă să ajungă pe carosabil, traficul va fi oprit temporar în reprize de cel mult 20 de minute pentru siguranța tuturor.

Și pe DN 66, în Defileul Jiului, s-au desfășurat, recent, lucrări de mentenanță la sistemele de protecție montate pe versanți.

Tehnologii noi pentru siguranța rutieră

În afară de plasele de protecție și de barierele de retenție, pentru siguranța traficului pe drumurile din țară autoritățile folosesc diverse soluții tehnologice avansate.

De exemplu, pe Drumul Expres Craiova – Pitești, roboți telecomandați cosesc vegetația care obstrucționează vizibilitatea, reducând riscurile pentru muncitori și participanții la trafic.

Roboții sunt special concepuți pentru a interveni în zonele dificile și greu accesibile, precum taluzurile, spațiile din spatele parapetelor de protecție sau alte sectoare unde cosirea clasică este mai dificilă și presupune un risc mai ridicat pentru personal.

DRDP Craiova a arătat într-un clip video cum funcționează noile echipamente. Operatorul controlează robotul de la o distanță sigură, de obicei între 100 și 150 de metri, folosind o consolă cu joystick-uri (similară cu controllerul unei console de jocuri sau cu cel al unei drone n.r.).

De asemenea, la intrările în localități au fost instalate insule inteligente de calmare a traficului. Acestea folosesc senzori radar, afișaje electronice și marcaje rezonatoare pentru a semnaliza șoferilor necesitatea reducerii vitezei.

Mesaje precum „Ține emoticonul pe verde!” oferă indicații clare, iar șoferii care ignoră avertismentele se confruntă cu semnale roșii vizibile. Scopul sistemului este de a-i avertiza pe conducătorii auto să reducă imediat viteza la intrarea în localități.

La nivel național, sunt montate 145 de insule de calmare a traficului. Sistemele sunt alimentate cu energie verde, prin panouri fotovoltaice, ceea ce le permite să funcționeze cu un consum redus de energie și fără a fi racordate la rețeaua electrică.

Siguranță sporită pentru trecerile de pietoni

Și marcaje inovatoare, cunoscute sub numele de „dinți de dragon”, au fost implementate în zona a peste 2.200 de treceri de pietoni. Aceste marcaje, montate împreună cu stâlpi autonomi cu LED, creează o iluzie optică ce determină șoferii să reducă viteza instinctiv.

„La nivel național, proiectul prevede montarea a 2.211 stâlpi de iluminat autonomi, echipați cu lămpi LED direcționale și panouri fotovoltaice, precum și realizarea a 8.118 mp de marcaje rutiere de tip «dinți de dragon» și 7.500 mp de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni”, a transmis, pe 14 iulie, DRDP Craiova.

Măsurile de pe șoselele din România care pot salva vieți: de la bariere de retenție, la „dinți de dragon” și roboți
Stâlp de iluminat autonom și marcaj „dinți de dragon” lângă o trecere de pietoni. Foto: DRDP Craiova

Noii stâlpi de iluminat folosesc lămpi LED direcționale care concentrează lumina exclusiv pe trecere și pe zonele de acces ale pietonilor, garantând o vizibilitate excelentă fără a-i orbi sau deranja pe șoferi.

În schimb, „dinții de dragon” reprezintă un tip de marcaj orizontal inovator, desenat direct pe asfalt. Marcajul constă dintr-o serie de triunghiuri albe desenate pe ambele margini ale benzii de circulație, cu vârful orientat spre interior. Aceste triunghiuri sunt așezate la distanțe regulate și paralele, dând șoselei un aspect zimțat, asemănător cu o gură plină de dinți ascuțiți.

Măsurile de pe șoselele din România care pot salva vieți: de la bariere de retenție, la „dinți de dragon” și roboți
Marcaj „dinți de dragon”. Foto. DRDP Brașov

Fără a produce zgomot sau vibrații, marcajele „dinți de dragon” acționează psihologic prin două iluzii optice, senzația de îngustare a drumului și cea de viteză sporită, determinându-l pe șofer să reducă instinctiv viteza.

Fiecare măsură implementată aduce un plus de siguranță, însă responsabilitatea finală rămâne la șoferi. Atenția la volan este cea mai importantă armă împotriva tragediilor. Circulați cu prudență!

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