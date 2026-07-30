Anchetatorii au extins măsurile preventive și față de alți suspecți din cadrul instituției. Procurorii anticorupție au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de doi inspectori din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din ONJN, fiecare fiind acuzat de câte șase infracțiuni de luare de mită.

Sub aceeași măsură preventivă sunt cercetați și soțul directorului general adjunct, acuzat de complicitate la luare de mită, precum și administratorul unei societăți comerciale, cercetat pentru dare de mită.

Mecanismul de fraudare: Bani pentru autorizații rapide și controale blânde

Potrivit ordonanțelor întocmite de procurori, în cauză s-a conturat existența unui mecanism bine structurat prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ofereau sume de bani funcționarilor din ONJN.

Banii erau furnizați în scopul soluționării favorabile și cu celeritate a unor cereri, solicitări sau demersuri administrative aflate în competența instituției de reglementare.

În perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, Ana-Maria Badea ar fi primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor firme din domeniu.

Plățile s-ar fi făcut atât în mod direct, cât și prin intermediul soțului său, în schimbul urgentării și aprobării favorabile a documentațiilor privind lansarea de jocuri noi de noroc, reautorizarea celor existente sau alte avize administrative.

În paralel, cei doi inspectori din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control colectau sume de bani direct din teren. În timpul verificărilor la firmele de profil, aceștia ar fi primit sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, ajungând la un total de 25.000 de lei.

În schimbul banilor, inspectorii închideau ochii la neregulile constatate și nu aplicau sancțiunile prevăzute de lege.

Percheziții la sediul central al ONJN și reacția conducerii

Măsurile reținerii și ale controlului judiciar au fost dispuse după ce procurorii anticorupție au efectuat, în dimineața zilei de miercuri, 29 iulie, percheziții la sediul central al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din București, de unde au fost ridicate mai multe documente și probe informatice.

Conducerea instituției a reacționat public în urma descinderilor, precizând că acțiunea anchetatorilor vine în completarea unor verificări interne derulate în ultimele luni.

„Pentru mine, prioritară este integritatea instituției. ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție, motiv pentru care în ultimele luni au fost demarate o serie de anchete pe care le-am comunicat public, anchete ce au fost realizate cu sprijinul compartimentului de control intern și care au dus la sesizarea organelor de urmărire penală”, a declarat Vlad Soare, președintele ONJN.

Anchetatorii continuă cercetările în acest dosar pentru stabilirea întregii sfere de persoane implicate și pentru evaluarea tuturor autorizațiilor emise sub suspiciune de corupție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Unica.ro
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.RO
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.RO
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul.ro
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Câți bani primește Universitatea Craiova de la UEFA. Diferență de milioane euro între grupele Europa League și Conference League. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani primește Universitatea Craiova de la UEFA. Diferență de milioane euro între grupele Europa League și Conference League. Exclusiv
Senatul a eliminat raportarea numerarului din declarațiile de avere
Financiarul.ro
Senatul a eliminat raportarea numerarului din declarațiile de avere
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
ObservatorNews.ro
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Mediafax.ro
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contactat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contactat o bacterie pe litoral
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
BREAKING NEWS | Diana Șoșoacă, pe patul de spital în urma unui incident rutier! În ce stare se află, în aceste momente
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Diana Șoșoacă, pe patul de spital în urma unui incident rutier! În ce stare se află, în aceste momente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live streaming
Fanatik.ro
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live streaming
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem