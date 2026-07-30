Anchetatorii au extins măsurile preventive și față de alți suspecți din cadrul instituției. Procurorii anticorupție au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de doi inspectori din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din ONJN, fiecare fiind acuzat de câte șase infracțiuni de luare de mită.

Sub aceeași măsură preventivă sunt cercetați și soțul directorului general adjunct, acuzat de complicitate la luare de mită, precum și administratorul unei societăți comerciale, cercetat pentru dare de mită.

Mecanismul de fraudare: Bani pentru autorizații rapide și controale blânde

Potrivit ordonanțelor întocmite de procurori, în cauză s-a conturat existența unui mecanism bine structurat prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ofereau sume de bani funcționarilor din ONJN.

Banii erau furnizați în scopul soluționării favorabile și cu celeritate a unor cereri, solicitări sau demersuri administrative aflate în competența instituției de reglementare.

În perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, Ana-Maria Badea ar fi primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor firme din domeniu.

Plățile s-ar fi făcut atât în mod direct, cât și prin intermediul soțului său, în schimbul urgentării și aprobării favorabile a documentațiilor privind lansarea de jocuri noi de noroc, reautorizarea celor existente sau alte avize administrative.

În paralel, cei doi inspectori din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control colectau sume de bani direct din teren. În timpul verificărilor la firmele de profil, aceștia ar fi primit sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, ajungând la un total de 25.000 de lei.

În schimbul banilor, inspectorii închideau ochii la neregulile constatate și nu aplicau sancțiunile prevăzute de lege.

Percheziții la sediul central al ONJN și reacția conducerii

Măsurile reținerii și ale controlului judiciar au fost dispuse după ce procurorii anticorupție au efectuat, în dimineața zilei de miercuri, 29 iulie, percheziții la sediul central al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din București, de unde au fost ridicate mai multe documente și probe informatice.

Conducerea instituției a reacționat public în urma descinderilor, precizând că acțiunea anchetatorilor vine în completarea unor verificări interne derulate în ultimele luni.

„Pentru mine, prioritară este integritatea instituției. ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție, motiv pentru care în ultimele luni au fost demarate o serie de anchete pe care le-am comunicat public, anchete ce au fost realizate cu sprijinul compartimentului de control intern și care au dus la sesizarea organelor de urmărire penală”, a declarat Vlad Soare, președintele ONJN.

Anchetatorii continuă cercetările în acest dosar pentru stabilirea întregii sfere de persoane implicate și pentru evaluarea tuturor autorizațiilor emise sub suspiciune de corupție.

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