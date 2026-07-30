În interviul acordat redacției Libertatea, ministra Mediului a numit „audiență” întâlnirea pe care i-a solicitat-o în scris, procuroarei generale a României, Cristina Chiriac.

Astăzi, procuroarea generală publică cele două adrese ale ministrei Mediului, din 24 iunie și 6 iulie, adresate chiar ei, în calitate de șefă a Ministerului Public, în care Diana Buzoianu o invită pe șefa procurorilor să discute despre problemele penale din mediu.

De altfel, Diana Buzoianu a explicat la Interviurile Libertatea de ce consideră că se impune o colaborare mai strânsă între inspectorii de mediu, care descoperă inițial infracțiunile în domeniu și procurori: „Este un fenomen important infracțional, care trebuie să fie combătut. Problema pe care noi o vedem este că sunt identificate cazurile de tăieri legale (n.red. – de lemn), se fac plângerile penale, se strâng probele și nu avem condamnați”, a spus ministra Mediului.

Ea a adăugat că din luna august Ministerul Mediului va avea acces la imagini din satelit și crede că este important ca și anchetatorii să ai aibă acces la astfel de date.

„Avem zone ale fenomenului (n.red. – infracțional) care produc niște efecte nefaste asupra vieții oamenilor. Deci, întrebarea a fost cum putem să ne coordonăm mai bine activitățile și să avem această audiență tehnică, să vedem cum putem să facem să scădem fenomenul infracțional. Nu de alta, dar noi în momentul de față, pe zona de tăieri legale, punem în aplicare o platformă care va veni cu imagini satelitare și ne va arăta unde au fost tăieri legale. Ar fi fabulos dacă platforma aceasta ar putea să fie conectată și cu autoritățile de forță, ca să aibă și acces la datele respective. Avem în același timp, peste 300 de camere CCTV care au fost puse pe drumuri publice și care urmăresc camioane și dau alerte automat în momentul în care un camion care trece, de exemplu, nu are autorizație, dar are lemn”, a spus ministra Mediului în interviu.

În comunicatul transmis presei, procuroarea generală a României nu explică de ce nu a acceptat să se întâlnească până acum cu ministra Mediului.

În schimb, confirmă ceea ce Diana Buzoianu a mai declarat la Interviurile Libertatea, și anume că procuroarea generală a României i-a răspuns ministrei Mediului, pe 7 iulie, că la întâlnirea solicitată ar putea participa procurorul șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă lnalta Curte de Casație și Justiție, Claudiu-Victor Neagoe, însă în următoarea săptămână celei propuse inițial de Ministerul mediului pentru întrevedere.

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