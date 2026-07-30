Ce spune președintele ANSVSA despre protestul fermierilor

Joi, crescătorii de oi și capre din toată țara au protestat în fața sediului ANSVSA și al Guvernului. Printre solicitările lor se numără reluarea exporturilor, compensarea pierderilor economice și demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu. Totodată, crescătorii de ovine au anunțat că vor continua protestele și vineri, 30 iulie, în Piața Victoriei.

„Înțeleg nemulțumirea crescătorilor de oi. Suntem, însă, în fața unei probleme care are nevoie, în primul rând, de unitate. Fără o abordare integrată la nivel național, nu vom face altceva decât să prelungim o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu potrivit News.ro.

Oierii cer, de asemenea, măsuri urgente pentru sectorul lor, inclusiv vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului și protejarea fermelor de atacurile faunei sălbatice.

Ce măsuri propune șeful ANSVSA

Președintele ANSVSA a anunțat convocarea celulei de criză pentru ora 16.00, o întâlnire la care a participat și vicepremierul Tánczos Barna.

Bociu a precizat că specialiști din mai multe instituții lucrează la un plan de gestionare care va fi prezentat Comisiei Europene. Printre măsurile avute în vedere se numără introducerea citirii electronice a efectivelor de ovine pentru o trasabilitate mai bună.

„Anul acesta am introdus în inspecțiile în exploatație citirea electronică a efectivelor de ovine și nu vreau să am surprize la finalul lunii august, când se va finaliza această etapă, că avem 30% mai puține efective de ovine în România”, a precizat Bociu.

Fermierii resping vaccinarea obligatorie

Una dintre principalele nemulțumiri ale fermierilor este vaccinarea ovinelor, măsură care, potrivit acestora, ar împiedica exportul de animale vii. Alexandru Bociu a subliniat însă că nu există un plan de vaccinare în masă, ci doar o strategie în curs de elaborare.

„În momentul de față se lucrează la un plan care va fi prezentat Comisiei Europene. La acest plan lucrează specialiști din ANSVSA, specialiști epidemiologici ai României, profesori universitari, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și cu toții împreună vom emite cel mai bun plan pentru România”, a explicat Bociu.

Șeful ANSVSA spune că nu are niciun motiv să își dea demisia

În fața cererilor de demitere, președintele ANSVSA respinge acuzațiile și subliniază rezultatele pozitive obținute de instituție sub conducerea sa. Printre acestea se numără deschiderea de noi piețe de export și reducerea focarelor de pestă porcină africană. „Atât timp cât exporturile de ovine au adus milioane de euro în România, cred că n-am niciun motiv să-mi dau demisia”, a declarat Bociu.

Potrivit președintelui ANSVSA, un termen favorabil pentru reluarea exporturilor este de trei luni. În acest timp, autoritățile vor continua să colaboreze cu experți și organizații din domeniu pentru a găsi soluții care să sprijine fermierii și să redeschidă piețele internaționale.

Mii de oieri au protestat în București

Mii de crescători de animale din mai multe județe ale țării au protestat în fața sediului ANSVSA și la Palatul Victoria. Nemulțumirile fermierilor români vin odată cu interzicerea exporturilor de oi și capre.

Disperați că își pierd afacerile și reclamând pagube de sute de milioane de euro, fermierii au cerut explicații urgente din partea autorităților și demisia conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Ciocniri între protestatari și jandarmi, în fața sediului ANSVSA

Manifestația a degenerat rapid în momente de violență la sediul ANSVSA, unde protestatarii au încercat să pătrundă cu forța în clădire pentru a discuta direct cu președintele instituției, relatează Antena 3 CNN. Pentru a opri mulțimea care a împins gardurile de protecție și a aruncat cu obiecte contondente, jandarmii au fost nevoiți să folosească pulverizatoarele cu gaze lacrimogene.

Oierii au plecat de la sediul ANSVSA în marș până la Palatul Victoria

După momentele tensionate de la sediul autorității veterinare, protestatarii au plecat în marș spre Piața Victoriei. Zeci de minute, bulevardul Kiseleff a fost complet blocat de manifestanți, afectând circulația mijloacelor de transport în comun și rutele de deplasare ale ambulanțelor și autospecialelor de intervenție.

Jandarmeria Capitalei a făcut mai multe apeluri la calm, menționând că un grup separat de manifestanți s-a dezis de indicațiile organizatorilor și a blocat carosabilul. Tensiunea a rămas ridicată și după rundele de discuții purtate de reprezentanții oierilor la minister. Reprezentanții crescătorilor de animale s-au arătat profund nemulțumiți de lipsa de dialog cu reprezentanții Guvernului și au anunțat că vor continua protestele, fiind deciși să înnopteze în Capitală până când le vor fi ascultate solicitările.

Crescătorii de animale au purtat discuții au reprezentanții de la Palatul Victoria

Protestatarii nu au ajuns la un consens după rundele de discuții purtate de reprezentanții oierilor la minister. Reprezentanții crescătorilor de animale s-au arătat profund nemulțumiți de lipsa de dialog cu reprezentanții Guvernului și au anunțat că vor continua protestele, fiind deciși să înnopteze în Capitală până când le vor fi ascultate solicitările.

Care sunt principalele nemulțumiri ale fermierilor care au protestat la Palatul Victoria

Nemulțumirile crescătorilor de animale din România vin în contextul în care Comisia Europeană a impus o interdicție totală privind exportul de ovine și caprine din România până la finalul anului 2026. Măsura drastică a fost luată în urma depistării unor focare severe de pesta micilor rumegătoare și variolă ovină, apărute inițial în județul Mureș și extinse ulterior.

Blocare livrărilor are loc într-un moment critic, exact când comercializarea către țările arabe fusese reluată, generând estimări de exporturi de peste 300 de milioane de euro pentru anul curent. Fermierii acuză conducerea ANSVSA de gestionare defectuoasă a crizei sanitare și cer deblocarea urgentă a exporturilor de animale vii, acordarea de despăgubiri corecte pentru efectivele pierdute și tragerea la răspundere a celor vinovați.

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