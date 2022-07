Decizia vine după ce Parlamentul de la Chișinău i-a ridicat pentru a treia oară imunitatea parlamentară într-un dosar în care este acuzată că a acceptat finanțarea partidului din partea unui grup criminal și a falsificat raportul privind gestiunea financiară a formațiunii.

Marina Tauber a declarat că nu recunoaște ceea ce i se impută. „Repet, sunt nevinovată și nu recunosc ceea ce mi se impută. Am citit încheierea judecătorească prin care am fost pusă sub învinuire și chipurile au fost prezentate „probe”. Foaie verde și povești, nicio probă, nicio dovadă că sunt vinovată. Altfel spus, doar cuvinte, cifre, presupuneri, aberații”, a scris deputata pe pagina sa de Facebook.

Ea a mai guvernarea Maia Sandu că stă în spatele reținerii sale și că șantajează Partidul „Șor” și a menționat că se mândrește cu decizia liderului Ilan Șor de a refuza să coopereze cu ancheta.

În timp ce magistraţii deliberau asupra măsurii preventive în privinţa Marinei Tauber, în faţa Judecătoriei s-a desfăşurat un miting în susţinerea deputatei Tauber. Protestatarii, majoritatea femei de vărsta a treia, aveau un comportament agresiv.

Potrivit procurorilor, „s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco”.

”Astfel, au fost documentate mai multe episoade în care, în primul semestru al anului curent, de către partid ar fi fost efectuate plăți în sumă de 600 000 de euro, pe când cheltuielile raportate erau de puțin peste 228 000 de lei. Din aceleași surse de proveniență infracțională, ar fi fost achitate salarii lunare membrilor partidului în sumă de 100 000 de euro, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale”, susțin procurorii anticorupție.

