Un singur lanț mare de alimentare din București a crescut prețul la benzină, sâmbătă, 3 octombrie 2026. Este vorba despre Petrom, unde cel mai ieftinit carburant costă azi 10,05 lei.

Cea mai ieftină benzină standard costă în București 9,99 de lei/l, iar motorina se vinde cu minimul de 10,91 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 3 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București este la minimul de 9,99 lei/l, același din 25 septembrie. Astăzi ea se găsește cu acest cost la Socar, după ce stațiile Petrom au majorat prețul.

Lukoil comercializează benzina cu 10,03 lei/l, cost menținut de joi.

Rompetrol afișează un preț de 10,05 lei/l pentru carburant, la fel ca miercuri.

OMV menține benzina, sâmbătă, 3 octombrie 2026, la 10,05 lei/l, costul din 25 septembrie.

Petrom a majorat costul la 10,05 lei/l, de la 9,99 lei/l, cât se menținea din 24 septembrie (un adaos de 0,06 lei).

Și stațiile Mol vând carburantul cu 10,05 lei/l, același preț din 25 septembrie.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde de la 9,97 de lei/l, preț neschimbat din 24 septembrie. În București, Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante tot din 24 septembrie.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 3 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, constant din 22 septembrie, dar carburantul ajunge și la 10,94 de lei/l, același cost din 24 septembrie.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,95 lei/l, prețul de miercuri.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard sâmbătă, 3 octombrie 2026, tot cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

De asemenea, stațiile Mol mențin trendul și păstrează costul la 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,88 de lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, prețul motorinei pleacă de la 10,91 de lei/litru, preț menținut din 23 septembrie.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 3 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă azi 9,79 lei/l, față de 9,87 de lei/litru, preț menținut din 22 septembrie (o scădere cu 0,08 lei), și este disponibilă la stația Petrolium din Reghin, situată pe strada Pandurilor nr. 156, județul Mureș, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină motorină din țară a rămas la 10,75 de lei/litru, cost menținut din 26 septembrie, și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, DN 39, județul Constanța.