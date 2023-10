Digi Belgia l-a numit la conducere pe Jeroen Degadt, fost director la Proximus, cel mai mare operator telecom din Belgia.

În acest moment, piața belgiană este dominată de Proximus, Telenet și Orange.

Digi este prezentă și în Spania, unde sponsorizează mai multe echipe de fotbal din prima ligă spaniolă Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Cadiz dar și Espanyol și Oviedo – aflate în a doua ligă și Deportivo La Coruna, fostă campioană aflată acum în ligile inferioare.

De asemenea, Digi este prezentă și în Italia.

Anterior, grupul a fost prezent și în Ungaria, dar a plecat în 2021, vânzându-și operațiune către grupul 4iG cu 625 milioane de euro, conform Ziarului Financiar.

Grupul Digi este controlat de către omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea.

eMAG a cucerit Ungaria și Bulgaria

Aceasta nu este singura companie care s-a extins în alte țări.

eMAG are operațiuni și în Bulgaria, dar și în Ungaria unde a cumpărat în ultimii ani Extreme Digital și este acum lider de piață.

eMAG a fost fondat în 2001 de către antreprenorii Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. În anul 2009, 51% din titluri au ajuns în posesia Asesoft Distribution, grup deținut de către omul de afaceri Sebastian Ghiță.

Recomandări Corpul de Control a descoperit că șefii ONJN nu au protejat tinerii de jocurile de noroc, întârziind de 4 ani un ordin, nedat nici acum. „Vor fi schimbați”

În 2012, grupul sud-african Naspers a preluat 70% din acțiunile eMAG, Ghiță ieșind din acționariat. Ulterior a ieșit și Radu Apostolescu, ultimul dintre fondatorii companiei care mai deținea acțiuni. În acest moment, eMAG este controlat de către Prosus – un grup olandez din portofoliul Naspers – cu aproximativ 80% din acțiuni și de către omul de afaceri Iulian Stanciu – cu 20% din titluri.

eMAG deține și platformele Fashion Days, Tazz și Freshfull, dar și retailerul de electronice PC Garage și compania de curierat Sameday.

eMAG a fost prezentă și în Polonia, dar s-a retras de pe această piață.

UiPath

În domeniul IT companiile UiPath și Bitdefender s-au dezvoltat și ele pe piețe externe.

UiPath a fost fondată în 2005 la București sub numele de DeskOver, de către antreprenorii Daniel Dineș și Marius Tîrcă. Compania produce „roboți software”, ce automatizează anumite sarcini.

În 2015, aceasta a primit investiții de la mai multe fonduri străine și și-a deschis birouri la New York, Singapore, Washington, Paris, Bangalore și Tokyo. Din 2017, compania și-a mutat sediul la New York. În 2021, UiPath s-a listat pe bursa de la New York, strângând 1,3 miliarde de dolari.

Daniel Dineș și-a anunțat în vara acestui an demisia de la conducerea companiei, aceasta urmând să devină efectivă la 31 ianuarie 2024.

Recomandări SCUMPIRILE MASCATE. Cum ne ard la buzunar companiile care scad gramajul la produse

Bitdefender

Producătorul de antiviruși BitDefender a fost fondat în anul 2001 de către Florin Talpeș, care este și directorul executiv și principalul acționar. Compania are sedii în București și Santa Clara, în Silicon Valley.

În 2019, compania a deschis un centru în San Antonio, Texas, iar din 2022 este sponsor al echipei de Formula 1 a Ferrari.

Arabesque

Și compania de bricolaj Arabesque a trecut granițele României.

Aceasta a fost înființată în anul 1994 în Galați de către omul de afaceri Cezar Ropotan.

Arabesque este cel mai mare distribuitor de materiale de construcții din România și deține, conform propriului site, 37 de centre comerciale în țara noastră, Moldova, Ucraina și Bulgaria.

Anastasia Beverly Hills

Anastasia Soare, care are afaceri în industria de beauty, este unul dintre cei mai bogați români, având o avere estimată în 2022 de către revista Forbes la 3,4 miliarde de lei.

Născută în România, aceasta a deschis în anul 1997 un salon de înfrumusețare în Beverly Hills, California. Cunoscută drept „mogulul sprâncenelor”, compania sa – Anastasia Beverly Hills – vinde acum sute de cosmetice.

Petrom, Rompetrol

Companiile petroliere Petrom și Rompetrol au la rândul lor prezențe puternice peste hotare. Petrom deține circa 320 de benzinării în Bulgaria, Serbia și Republica Moldova, plus un zăcământ în Kazahstan.

Recomandări O strategie din epoca medievală, adoptată de Hamas înaintea ofensivei. Pe israelieni îi așteaptă o luptă brutală în subteranele din Gaza

Petrom este fosta companie petrolieră de stat din România și este deținută din 2004 în proporție de grupul austriac OMV.

Rompetrol deține benzinării în Bulgaria și Republica Moldova, dar și Georgia. Rompetrol este proprietarul a 49% din grupul Dyneff, care deține benzinării în Franța și Spania.

Rompetrol achiziționase Dyneff în 2005, când era deținut de omul de afaceri Dinu Patriciu. Acesta a vândut Rompetrol către grupul kazah de stat KazMunaiGaz în 2007, iar în 2014 Patriciu a murit. În 2015, kazahii au vândut 51% din Dyneff către grupul chinez CEFC.

Grupul chinez urma să cumpere 51% și din Rompetrol, dar tranzacția a căzut deoarece din cauza unor probleme financiare.

Statul român deține la rândul său acțiuni la Petrom și Rompetrol, ca și alți investitori români de pe bursă.

Rompetrol a avut din perioada comunistă și un zăcământ mare de țiței în Libia, dar acesta a fost vândut în anii 90 către grupul spaniol Repsol.

Drumul înapoi

Retailerul de mobilier Mobexpert, fondat în anul 1993 de omul de afaceri Dan Șucu, a încercat la rândul său să iasă în exteriorul țării. Compania are 2.100 de angajați, 8 fabrici în România, 27 de hypermarketuri, magazine, conform site-ului său.

Compania s-a extins în Serbia și Bulgaria, dar a închis magazinele din cele două țări în 2016.

De asemenea, Dedeman – cel mai mare retailer de bricolaj din România, controlat de frații Adrian și Dragoș Pavăl – a avut o tentativă.

Dedeman a fost prezent în Republica Moldova, dar s-a retras în 2017 acuzând birocrația, conform Economica.net.

Grupul fondat de ei în 1995 a raportat anul trecut afaceri totale de 11 miliarde de lei și un profit net de 1,7 miliarde de lei.

Producătorul de aluminiu Alro a deținut la rândul său activități în afara granițelor. Mai exact, acesta a avut în proprietate o mină de bauxită în Sierra Leone.

Alro a anunțat în vara acestui an că vinde minele către un investitor local, conform Economica. Alro este controlat de către oligarhul rus Vitali Matsitski, dar are și acționari români pe bursă.