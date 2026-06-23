Prind contur primii kilometri de autostradă între Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), a anunţat marţi, 23 iunie, că stadiul fizic pe primul lot al Autostrăzii Unirii A8 a ajuns la aproximativ 50%.

„Primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 prind contur între Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului! Primul lot al Autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm foarte bun: cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic în teren”, a precizat secretarul de stat.

Horațiu Cosma subliniază și că „mobilizarea constructorului se ridică la înălţimea aşteptărilor”, cu aproape 800 de muncitori şi peste 700 de utilaje şi echipamente zilnic pe şantier. Lucrările pe Lotul 1 Târgu Mureș – Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii sunt realizate de constructorul turc Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.

„Profitând la maximum de fiecare zi cu vreme favorabilă, după câteva luni cu vreme pretenţioasă, terasamentele cresc cu peste 400.000 de metri cubi în fiecare lună. S-a depăşit 50% la această categorie de lucrări. O veste importantă este că a început şi aşternerea asfaltului”, a mai transmis Cosma.

În august se vor turna 40.000 de tone de mixturi asfaltice

Oficialul din cadrul Ministerului Transporturilor a punctat și că în luna iulie sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va creşte la aproximativ 40.000 de tone.

„La structuri, progresul este și mai bun. Podurile și pasajele au ajuns la aproximativ 65% stadiu fizic. Din cele aproape 600 de grinzi necesare pe întregul proiect, peste 400 au fost deja produse, iar peste 200 au fost montate pe poziție. În total, constructorul a pus în operă până acum peste 108.000 de metri cubi de beton”, a spus Cosma.

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Plan pentru prioritizarea sectorului dintre Târgu Mureş şi Acăţari,

În cursul lunii iulie vor fi finalizate şi ultimele lucrări de relocare a reţelelor electrice de înaltă tensiune, ceea ce va permite deblocarea completă a ultimelor fronturi de lucru.

„Am discutat cu antreprenorul şi am făcut un plan pentru prioritizarea sectorului dintre Târgu Mureş şi Acăţari, care va funcţiona ca o veritabilă centură sudică a municipiului Târgu Mureş. Obiectivul nostru este să câştigăm câteva luni faţă de termenul contractual şi să oferim cât mai repede şoferilor beneficiile acestei investiţii”, a precizat Horaţiu Cosma.

Când se va circula pe primii 24 de kilometri ai Autostrăzii Unirii A8

În ceea ce privește data la care se va circula pe primii 24 de kilometri ai Autostrăzii Unirii A8, secretarul de stat a spus: „După decenii de așteptare, în prima parte a anului 2027 vom circula pe primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8”.

Tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului se află în județul Mureș și reprezintă punctul de pornire din Transilvania al Autostrăzii Unirii (A8), care va traversa munții pentru a uni centrul țării cu Moldova.

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