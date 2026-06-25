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Conform familiei, în timp ce consuma o gogoașă, pe care o mânca înainte să-și ia pastilele, Mohamed Nassar s-a înecat și s-a prăbușit pe podea, provocând panică printre colegi și clienți.

Paramedicii l-au resuscitat și l-au transportat la spital, însă inima sa a fost oprită timp de 23 de minute, ceea ce i-a cauzat leziuni cerebrale grave. După 44 de zile de luptă, Mohamed a decedat pe 22 iunie.

Familia sa îndurerată a transmis un mesaj emoționant, descriindu-l drept „o persoană minunată” și „profund iubită”.

„Suntem absolut devastați și cu inima frântă de pierderea lui Mohamed Nassar. Trecem printr-un gol imens și încă ne este greu să acceptăm ceea ce s-a întâmplat”, au spus aceștia, într-o declarație.

Tatăl nostru a luptat timp de 44 de zile, iar noi am sperat până în ultimul moment că se va recupera.

Mohamed, tată a trei copii, s-a mutat cu familia sa din Londra la Manchester în 2020. Fost muzician, el lucra pentru o firmă de securitate de aproximativ 5 ani.

Fiul său de 23 de ani, Seif Abdelwaneis, a povestit că mama sa, Nancy Elkarnshawy, și surorile sale, Nariman (28 de ani) și Malak (14 ani), au fost șocate când au fost informate că Mohamed s-a prăbușit la locul de muncă.

În timpul internării sale, familia a fost profund mișcată de sprijinul primit din partea comunității.

„Am fost copleșiți de dragostea, rugăciunile și sprijinul atât de multor oameni. Vrem să mulțumim sincer tuturor celor care l-au păstrat în gândurile și rugăciunile lor”, au spus aceștia.

Familia se confruntă acum cu dificultăți financiare semnificative și caută sprijin legal. „Pe lângă doliu, ne confruntăm cu probleme financiare importante cauzate de această tragedie. Continuăm să căutăm asistență legală, dar fără prea mult succes până acum”.

Managerul magazinului Tesco Express din Salford, Osarugue Onaghise, a transmis, la rândul său, condoleanțe familiei: „În numele colegilor noștri de la magazinul Express din Manchester Bailey, suntem profund îndurerați de trecerea în neființă a lui Mohamed. Gândurile noastre rămân alături de familia și prietenii săi în această perioadă dificilă”.

Familia lui Mohamed a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a face față cheltuielilor cauzate de această tragedie.

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